«Валенсия» вышла в четвертьфинал Кубка Испании по футболу
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. «Валенсия» вышла в четвертьфинал Кубка Испании по футболу, обыграв в 1/8 финала по сумме двух матчей «Спортинг».
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. «Валенсия» вышла в четвертьфинал Кубка Испании по футболу, обыграв в 1/8 финала по сумме двух матчей «Спортинг».
Во вторник «Валенсия» на своем поле в ответном матче разгромила соперника — 3:0. Голы забили Сантьяго Мина (65-я и 76-я минуты) и Ферран Торрес (90).
В первом матче сильнее был «Спортинг» — 2:1. По сумме встреч счет 4:2 в пользу «Валенсии».