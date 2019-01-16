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08:39 (мск), источник: Р-Спорт

«Валенсия» вышла в четвертьфинал Кубка Испании по футболу

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. «Валенсия» вышла в четвертьфинал Кубка Испании по футболу, обыграв в 1/8 финала по сумме двух матчей «Спортинг».

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Источник: AFP 2019

Во вторник «Валенсия» на своем поле в ответном матче разгромила соперника — 3:0. Голы забили Сантьяго Мина (65-я и 76-я минуты) и Ферран Торрес (90).

В первом матче сильнее был «Спортинг» — 2:1. По сумме встреч счет 4:2 в пользу «Валенсии».

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