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08:47 (мск), источник: Р-Спорт

«Ньюкасл» вышел в 1/16 финала Кубка Англии

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. «Ньюкасл Юнайтед» вышел в 1/16 финала Кубка Англии по футболу, обыграв в повторной встрече «Блэкберн».

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Источник: AP 2019

Первая игра завершилась вничью — 1:1, была назначена переигровка. Во вторник в гостях «Ньюкасл» после дополнительного времени победил хозяев со счетом 4:2 (1:1 в основное время). В составе победителей забили Шон Лонгстафф (1-я минута), Каллум Робертс (22), Хоселу (108) и Айосе Перес (106). У хозяев отличились Адам Армстронг (33) и Дарраг Ленихен (46).

В следующем раунде «Ньюкасл» сыграет с «Уотфордом».

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