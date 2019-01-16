«Ньюкасл» вышел в 1/16 финала Кубка Англии

Первая игра завершилась вничью — 1:1, была назначена переигровка. Во вторник в гостях «Ньюкасл» после дополнительного времени победил хозяев со счетом 4:2 (1:1 в основное время). В составе победителей забили Шон Лонгстафф (1-я минута), Каллум Робертс (22), Хоселу (108) и Айосе Перес (106). У хозяев отличились Адам Армстронг (33) и Дарраг Ленихен (46).