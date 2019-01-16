«Реал» избавился от третьего вратаря
Вратарь мадридского «Реала» Кико Касилья продолжит карьеру в Англии, сообщает Marca.
Вратарь мадридского «Реала» Кико Касилья продолжит карьеру в Англии, сообщает Marca.
Голкипер пропустил тренировку «Реала»
Как сообщает Yorkshire Evening Post, по условиям сделки «Лидс» получит Касилью бесплатно, несмотря на то, что его контракт с мадридцами рассчитан до июня 2020 года. При этом зарплата голкипера останется прежней — она составляет около 2,5 миллиона евро в год.
В «Реале» Касилья проиграл конкуренцию Кейлору Навасу и Тибо Куртуа и не провел в текущем сезоне ни одного матча. Летом прошлого года он отказался покидать «Сантьяго Бернабеу», поэтому в аренду в «Леганес» отправили украинца Андрея Лунина.
По информации источника, «Реал» хочет вернуть Лунина обратно и уже сделал запрос по этому поводу «Леганесу», который в ближайшие несколько дней должен дать свой ответ.
Касилья перешел в «Реал» в 2015 году из «Эспаньола». За это время он сыграл 43 матча (15 — на ноль) и пропустил 50 голов.