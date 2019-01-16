Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Монако
Ницца
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Нант
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Лион
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам
Ренн
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Марсель
Футбол. Зарубежный
15.01
Анже1
Бордо2
Все события
Фоторепортажи
11«Он был великий хоккеист, потому что человечище был могучий»
8КАМАЗы в пустынях Дакара
10:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Реал» избавился от третьего вратаря

Вратарь мадридского «Реала» Кико Касилья продолжит карьеру в Англии, сообщает Marca.

Наверх
Источник: AP 2019

Голкипер пропустил тренировку «Реала» из-за того, что улаживает последние детали перехода в «Лидс». Накануне 32-летний испанец прибыл в Англию для прохождения медосмотра.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Как сообщает Yorkshire Evening Post, по условиям сделки «Лидс» получит Касилью бесплатно, несмотря на то, что его контракт с мадридцами рассчитан до июня 2020 года. При этом зарплата голкипера останется прежней — она составляет около 2,5 миллиона евро в год.

В «Реале» Касилья проиграл конкуренцию Кейлору Навасу и Тибо Куртуа и не провел в текущем сезоне ни одного матча. Летом прошлого года он отказался покидать «Сантьяго Бернабеу», поэтому в аренду в «Леганес» отправили украинца Андрея Лунина.

По информации источника, «Реал» хочет вернуть Лунина обратно и уже сделал запрос по этому поводу «Леганесу», который в ближайшие несколько дней должен дать свой ответ.

Касилья перешел в «Реал» в 2015 году из «Эспаньола». За это время он сыграл 43 матча (15 — на ноль) и пропустил 50 голов.

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Путинцева отдала в решающем сете шесть геймов подряд и проиграла во втором раунде Australian Open
«Покажи огонь»: самый рискованный номер в карьере Медведевой
Российский вратарь признан третьей звездой дня в НХЛ
Лучший русский теннисист обновил свой рекорд на Australian Open
Игрок АПЛ был арестован по подозрению в избиении своей девушки
Власти Рупольдинга разрешили проведение гонок пятого этапа КМ
СМИ: «Челси» улучшил предложение «Зениту» по покупке Паредеса
«Зенит» расстался с защитником
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь