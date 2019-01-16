«Реал» избавился от третьего вратаря

Источник: AP 2019

Голкипер пропустил тренировку «Реала» из-за того, что улаживает последние детали перехода в «Лидс». Накануне 32-летний испанец прибыл в Англию для прохождения медосмотра.

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Как сообщает Yorkshire Evening Post, по условиям сделки «Лидс» получит Касилью бесплатно, несмотря на то, что его контракт с мадридцами рассчитан до июня 2020 года. При этом зарплата голкипера останется прежней — она составляет около 2,5 миллиона евро в год.

В «Реале» Касилья проиграл конкуренцию Кейлору Навасу и Тибо Куртуа и не провел в текущем сезоне ни одного матча. Летом прошлого года он отказался покидать «Сантьяго Бернабеу», поэтому в аренду в «Леганес» отправили украинца Андрея Лунина.

По информации источника, «Реал» хочет вернуть Лунина обратно и уже сделал запрос по этому поводу «Леганесу», который в ближайшие несколько дней должен дать свой ответ.