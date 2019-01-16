Известный российский агент назвал новые клубы Логвиненко с Муртазаевым и рассказал о трансферах «Кайрата»

— Рустам, в это межсезонье активно работаете с клубами КПЛ? Будут ли играть ваши клиенты в будущем сезоне? С кем ведете переговоры?

— Конечно же, работы хватает. Сейчас в основном идет поиск легионеров для тех или иных команд. Что касается клиентов с казахстанскими паспортами, то они уже подписаны новыми клубами либо же продлили контракты с теми клубами, в которых выступали в прошлом году. А так, с кем конкретно веду переговоры — не хотелось бы говорить.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

— Кто из известных футболистов может оказаться в Казахстане?

— Пока что трансферы с громкими именами в ближайшее время не предвидятся. Насколько мне известно, в «Кайрат» может перейти игрок молодежной сборной Южной Кореи, но его фамилию, увы, я назвать затрудняюсь. Также в расположении алматинцев находится грек из брестского «Динамо» — Яннис Каргас. Что касается возможных переходов казахстанских футболистов, то отметил бы два трансфера — это возвращение Юры Логвиненко в «Актобе» и Ромы Муртазаева в «Ордабасы».

— Что ждет «Астану» и «Кайрат» в новом сезоне? У первых сменилось руководство и уходят игроки. Алматинцы тоже заметно ослабили состав и назначили малоопытного тренера.

— Несмотря ни на что, «Кайрат» и «Астана» являются флагманами казахстанского футбола и основными претендентами на «золото». Я думаю, что в этом году алматинцы сместят астанчан с первого места, так как в стане столичной команды произошли очень большие перемены как в команде, так и в руководстве в целом. Это однозначно скажется на результатах «Астаны» в КПЛ и в еврокубках. Не удивлюсь, если в этом сезоне костанайский «Тобол» навяжет двум грандам борьбу за самые высокие места.

Главные события 2018 года Все самое важное из мира спорта в уходящем году

— Что думаете о вашем бывшем клубе — «Окжетпесе»? Получится у команды Андрея Карповича выстрелить?