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10:56 (мск), источник: Vesti.kz

Известный российский агент назвал новые клубы Логвиненко с Муртазаевым и рассказал о трансферах «Кайрата»

Известный российский агент и бывший спортивный директор кокшетауского «Окжетпеса» Рустам Раджабов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о грядущих трансферах в клубах КПЛ.

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— Рустам, в это межсезонье активно работаете с клубами КПЛ? Будут ли играть ваши клиенты в будущем сезоне? С кем ведете переговоры?

— Конечно же, работы хватает. Сейчас в основном идет поиск легионеров для тех или иных команд. Что касается клиентов с казахстанскими паспортами, то они уже подписаны новыми клубами либо же продлили контракты с теми клубами, в которых выступали в прошлом году. А так, с кем конкретно веду переговоры — не хотелось бы говорить.

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— Кто из известных футболистов может оказаться в Казахстане?

— Пока что трансферы с громкими именами в ближайшее время не предвидятся. Насколько мне известно, в «Кайрат» может перейти игрок молодежной сборной Южной Кореи, но его фамилию, увы, я назвать затрудняюсь. Также в расположении алматинцев находится грек из брестского «Динамо» — Яннис Каргас. Что касается возможных переходов казахстанских футболистов, то отметил бы два трансфера — это возвращение Юры Логвиненко в «Актобе» и Ромы Муртазаева в «Ордабасы».

— Что ждет «Астану» и «Кайрат» в новом сезоне? У первых сменилось руководство и уходят игроки. Алматинцы тоже заметно ослабили состав и назначили малоопытного тренера.

— Несмотря ни на что, «Кайрат» и «Астана» являются флагманами казахстанского футбола и основными претендентами на «золото». Я думаю, что в этом году алматинцы сместят астанчан с первого места, так как в стане столичной команды произошли очень большие перемены как в команде, так и в руководстве в целом. Это однозначно скажется на результатах «Астаны» в КПЛ и в еврокубках. Не удивлюсь, если в этом сезоне костанайский «Тобол» навяжет двум грандам борьбу за самые высокие места.

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— Что думаете о вашем бывшем клубе — «Окжетпесе»? Получится у команды Андрея Карповича выстрелить?

— Уверен в том, что у Андрея Карповича большое тренерское будущее. Он уже имеет достаточно опыта, чтобы самостоятельно руководить командой, так что «Окжетпес», безусловно, преподнесет нам немало сюрпризов. Очень многое будет зависеть от селекционной работы клуба. Карпович имеет большой авторитет и уважение в казахстанском футбольном обществе, так что многие футболисты с удовольствием с ним поработают. Кокшетаусцы уже подписали очень качественных футболистов — Давида Лория и Жасулана Молдакараева, которые, я уверен, пошли именно под главного тренера.

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