Орье перед игрой с МЮ был арестован по подозрению в избиении своей девушки

По словам издания, инцидент с участием игрока произошёл ночью накануне важного матча с «Манчестер Юнайтед» в 22-м туре английской Премьер-лиги, в котором «шпоры» в итоге потерпели поражение со счётом 0:1.

Ивуариец выяснял отношения со своей девушкой, фитнес-моделью и звездой реалити-шоу, с которой у него есть пятимесячный ребёнок, и в ходе конфликта, вероятно, нанёс ей телесные повреждения.



В скором времени в дом Орье прибыла полиция, которая арестовала его по подозрению в избиении девушки.