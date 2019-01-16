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11:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Орье перед игрой с МЮ был арестован по подозрению в избиении своей девушки

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Серж Орье может столкнуться с проблемами с законом, сообщает Daily Mail.

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Источник: Reuters

По словам издания, инцидент с участием игрока произошёл ночью накануне важного матча с «Манчестер Юнайтед» в 22-м туре английской Премьер-лиги, в котором «шпоры» в итоге потерпели поражение со счётом 0:1.

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Ивуариец выяснял отношения со своей девушкой, фитнес-моделью и звездой реалити-шоу, с которой у него есть пятимесячный ребёнок, и в ходе конфликта, вероятно, нанёс ей телесные повреждения.

В скором времени в дом Орье прибыла полиция, которая арестовала его по подозрению в избиении девушки.

26-летний футболист отказался признавать свою вину и был отпущен домой. В заявку на игру с «Манчестер Юнайтед» защитник не попал.

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