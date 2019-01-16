Орье перед игрой с МЮ был арестован по подозрению в избиении своей девушки
Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Серж Орье может столкнуться с проблемами с законом, сообщает Daily Mail.
Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Серж Орье может столкнуться с проблемами с законом, сообщает Daily Mail.
По словам издания, инцидент с участием игрока произошёл ночью накануне важного матча с «Манчестер Юнайтед» в 22-м туре английской
Ивуариец выяснял отношения со своей девушкой,
В скором времени в дом Орье прибыла полиция, которая арестовала его по подозрению в избиении девушки.
26-летний футболист отказался признавать свою вину и был отпущен домой. В заявку на игру с «Манчестер Юнайтед» защитник не попал.