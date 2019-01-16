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11:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Атырау» усилился хорватским нападающим с опытом игры в Лиге Европы

«Атырау» подписал хорватского нападающего Йосипа Иванчича, сообщает официальный сайт клуба.

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24-летний форвард является воспитанником «Сесвете» из Загреба, в составе которого в 2010 году дебютировал на профессиональном уровне. После 18-ти игр и 4-х забитых мячей, перебрался в «Задар», где на три года закрепился в основе.

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Далее в карьере хорватского футболисты были: «Риека», словенский «Копер», с которым Иванчич выступал в квалификации Лиги Европы. В составе «Шерифа» из Тирасполя, становился чемпионом Молдовы и обладателем Суперкубка.

Имея неплохую игровую статистику, футболист спустя сезон сменил клубную прописку и в 2017 году перебрался в чемпионат Израиля. Там он успел поиграть в клубах: «Хапоэль» из Ашкелона и «Хапоэль» из Хайфы. Последним клубом хорвата был израильский клуб «Ашдод».

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