«Атырау» усилился хорватским нападающим с опытом игры в Лиге Европы
«Атырау» подписал хорватского нападающего Йосипа Иванчича, сообщает официальный сайт клуба.
«Атырау» подписал хорватского нападающего Йосипа Иванчича, сообщает официальный сайт клуба.
24-летний форвард является воспитанником «Сесвете» из Загреба, в составе которого в 2010 году дебютировал на профессиональном уровне. После 18-ти игр и 4-х забитых мячей, перебрался в «Задар», где на три года закрепился в основе.
Далее в карьере хорватского футболисты были: «Риека», словенский «Копер», с которым Иванчич выступал в квалификации Лиги Европы. В составе «Шерифа» из Тирасполя, становился чемпионом Молдовы и обладателем Суперкубка.
Имея неплохую игровую статистику, футболист спустя сезон сменил клубную прописку и в 2017 году перебрался в чемпионат Израиля. Там он успел поиграть в клубах: «Хапоэль» из Ашкелона и «Хапоэль» из Хайфы. Последним клубом хорвата был израильский клуб «Ашдод».