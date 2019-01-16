«Атырау» усилился хорватским нападающим с опытом игры в Лиге Европы

24-летний форвард является воспитанником «Сесвете» из Загреба, в составе которого в 2010 году дебютировал на профессиональном уровне. После 18-ти игр и 4-х забитых мячей, перебрался в «Задар», где на три года закрепился в основе.

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Далее в карьере хорватского футболисты были: «Риека», словенский «Копер», с которым Иванчич выступал в квалификации Лиги Европы. В составе «Шерифа» из Тирасполя, становился чемпионом Молдовы и обладателем Суперкубка.