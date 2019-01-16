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11:09 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-нападающий сборной Казахстана по футболу стал свободным агентом

Казахстанский нападающий Дауренбек Тажимбетов покинул «Кайсар». При этом не отмечается, в каком клубе он продолжит карьеру, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на авторитетное издание Transfermarkt.

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В сезоне 2018 года он за кызылординскую команду, финишировавшую на пятом месте, провел десять игр, из них шесть — в КПЛ, одну — в Кубке страны и три — в первой лиге за «Байконур».

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33-летний Тажимбетов является воспитанником кызылординского футбола, также играл и за другие клубы КПЛ — «Ордабасы», «Шахтер», «Астана», «Тараз», «Атырау».

В сборной Казахстана дебютировал 7 октября 2011 года в матче против Бельгии в Брюсселе (1:4). 1 июня 2012-го оформил хет-трик в ворота сборной Кыргызстана в товарищеской игре в Алматы (5:2). Всего за национальную команду провел пять матчей.

Отметим, что в зимнее межсезонье «Кайсар» покинули Матиас Курьор, Джон Камара, Дмитрий Евстигнеев, Франк Джа Джедже, Тохтар Жангылышбай. В то же время состав «волков» пополнили Марат Хайруллин, Джошуа Джон, Иван Садовничий, Оркен Махан.

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