«Кайрат» подписал тренера вратарей из Бундеслиги
Австриец Саша Март будет отвечать за подготовку вратарей «Кайрата». Трудовое соглашение со специалистом рассчитано на три года, сообщает Prosports.kz со ссылкой на
Австриец Саша Март будет отвечать за подготовку вратарей «Кайрата». Трудовое соглашение со специалистом рассчитано на три года, сообщает Prosports.kz со ссылкой на
Март родился 24 июля 1992 года (26 лет). С 2014 года работал в клубе «Адмира Ваккер Медлинг», который выступает в австрийской Бундеслиге.
С 2015 года перешел в ФК «Ред Булл Зальцбург». Занимался развитием голкиперов академии клуба, затем готовил вратарей второго состава. С начала 2018 года курировал работу всех вратарей «Ред Булл Зальцбург». Кроме того, Март проходил обучение в «Вольфсбурге», «Айнтрахте», «Валенсии», «Ганновере-96», «Лейпциге» и «Саутгемптоне».
Теперь Саша будет тренировать голкиперов ФК «Кайрат».