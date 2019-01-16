«Кайрат» подписал тренера вратарей из Бундеслиги

Март родился 24 июля 1992 года (26 лет). С 2014 года работал в клубе «Адмира Ваккер Медлинг», который выступает в австрийской Бундеслиге.

С 2015 года перешел в ФК «Ред Булл Зальцбург». Занимался развитием голкиперов академии клуба, затем готовил вратарей второго состава. С начала 2018 года курировал работу всех вратарей «Ред Булл Зальцбург». Кроме того, Март проходил обучение в «Вольфсбурге», «Айнтрахте», «Валенсии», «Ганновере-96», «Лейпциге» и «Саутгемптоне».