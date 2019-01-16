Экс-футболисты Виталий Ланько и Виктор Боровицкий задержаны по делу о «договорняках»

Дело касается игр во всех трех дивизионах, а также двух встреч 1/16 финала Кубка страны. Новое дело о «договорняках» коснулось волейбола и футбола. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 209 (мошенничество) и ч. 2 ст. 253 (подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов).

Итак, по этому делу задержаны трое подозреваемых. Двое из них — бывшие футболисты, родившиеся в Могилеве. Это Виталий Ланько и Виктор Боровицкий, говорится в материале Александра Ивулина на by.tribuna.com.