Экс-футболисты Виталий Ланько и Виктор Боровицкий задержаны по делу о «договорняках»

Дело касается игр во всех трех дивизионах, а также двух встреч 1/16 финала Кубка страны. Новое дело о «договорняках» коснулось волейбола и футбола. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 209 (мошенничество) и ч. 2 ст. 253 (подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов).
Итак, по этому делу задержаны трое подозреваемых. Двое из них — бывшие футболисты, родившиеся в Могилеве. Это Виталий Ланько и Виктор Боровицкий, говорится в материале Александра Ивулина на by.tribuna.com.
Ланько играл в чемпионатах Беларуси, России, Украины, Казахстана, а завершил профессиональную карьеру в 2012 году. Последним клубом футболиста стало «Торпедо"-БелАЗ.
Боровицкий, выступал за «Днепр», перволиговые «Савит» и «Химик», играл в польском Д3. «Сморгонь» стала последней командой в профессиональной карьере Боровицкого. Позже уехал работать в Москву. В столице России экс-футболист параллельно играл в Западной Лиге ЛФЛ за команду «Арсенал». В 2014-м Виктор вернулся в родной Могилев, где сыграл свадьбу. Жена Виктора Алина не стала давать каких-либо комментариев по поводу задержания мужа.