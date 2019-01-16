Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Монако
Ницца
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Нант
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Лион
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам
Ренн
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Марсель
Футбол. Зарубежный
15.01
Анже1
Бордо2
Все события
Фоторепортажи
9Логинов одержал первую личную победу в Кубке мира
11Трудная победа «Ливерпуля» и другие события выходных
13:45 (мск), источник: Прессбол

Экс-футболисты Виталий Ланько и Виктор Боровицкий задержаны по делу о «договорняках»

Несколько дней назад в Минске и Могилеве сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД с поличным были задержаны участники международной преступной группы, промышлявшей договорными матчами.

Наверх

Дело касается игр во всех трех дивизионах, а также двух встреч 1/16 финала Кубка страны. Новое дело о «договорняках» коснулось волейбола и футбола. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 209 (мошенничество) и ч. 2 ст. 253 (подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов).

Итак, по этому делу задержаны трое подозреваемых. Двое из них — бывшие футболисты, родившиеся в Могилеве. Это Виталий Ланько и Виктор Боровицкий, говорится в материале Александра Ивулина на by.tribuna.com.

Ланько играл в чемпионатах Беларуси, России, Украины, Казахстана, а завершил профессиональную карьеру в 2012 году. Последним клубом футболиста стало «Торпедо"-БелАЗ.

Боровицкий, выступал за «Днепр», перволиговые «Савит» и «Химик», играл в польском Д3. «Сморгонь» стала последней командой в профессиональной карьере Боровицкого. Позже уехал работать в Москву. В столице России экс-футболист параллельно играл в Западной Лиге ЛФЛ за команду «Арсенал». В 2014-м Виктор вернулся в родной Могилев, где сыграл свадьбу. Жена Виктора Алина не стала давать каких-либо комментариев по поводу задержания мужа.

Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 "Идя в футбольную школу, ребенок становится крепостным". Как брестское "Динамо" общается с БФФ
Александр Володько: было предложение от БАТЭ. Но уже не такое, как хотелось бы
Зубков и три российских бобслеиста дисквалифицированы на 2 года
СМИ: Футболист «Зенита» согласовал условия контракта с «Челси»
Лучший русский теннисист обновил свой рекорд на Australian Open
РФС: Дюков является единственным кандидатом на пост президента
Самуэльссон: Логинову не место в Кубке мира
Игрок АПЛ был арестован по подозрению в избиении своей девушки
«Зенит» расстался с защитником
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь