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15:17 (мск), источник: Vesti.kz

Бразильский защитник из команды экс-игроков КПЛ перешел в «Галатасарай» за четыре миллиона евро

Бразильский защитник португальского «Шавиша» Маркао стал игроком турецкого «Галатасарая», передает корреспондент Vesti.kz.

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Контракт подписан до 30 июня 2022 года, сумма сделки составила четыре миллиона евро.

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За португальский клуб 22-летний Маркао играл с лета прошлого года, причем «Шавиш» за его трансфер заплатил бразильскому «Атлетико Паранаэнсе» 900 тысяч евро.

Отметим, что за «Шавиш», идущий на последнем, 18-м месте после 17 туров, выступают бывшие игроки казахстанской премьер-лиги Геворг Казарян и Ренан Брессан.

30-летний Казарян известен казахстанским болельщикам по выступлениям за карагандинский «Шахтер» в 2013 году, когда преимущественно играл в еврокубковых матчах. В том сезоне с «горняками» он выиграл Кубок страны.

30-летний Брессан непродолжительное время выступал за «Астану» в 2014 году, хотя контракт подписывался на два сезона, а сам бразилец на тот момент пребывал в статусе самого дорогого игрока чемпионата (два миллиона евро), но после шести игр (один гол) летом покинул расположение столичного клуба по обоюдному согласию сторон.

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