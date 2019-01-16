Бразильский защитник из команды экс-игроков КПЛ перешел в «Галатасарай» за четыре миллиона евро
Бразильский защитник португальского «Шавиша» Маркао стал игроком турецкого «Галатасарая», передает корреспондент Vesti.kz.
Бразильский защитник португальского «Шавиша» Маркао стал игроком турецкого «Галатасарая», передает корреспондент Vesti.kz.
Контракт подписан до 30 июня 2022 года, сумма сделки составила четыре миллиона евро.
За португальский клуб 22-летний Маркао играл с лета прошлого года, причем «Шавиш» за его трансфер заплатил бразильскому «Атлетико Паранаэнсе» 900 тысяч евро.
Отметим, что за «Шавиш», идущий на последнем, 18-м месте после 17 туров, выступают бывшие игроки казахстанской
30-летний Казарян известен казахстанским болельщикам по выступлениям за карагандинский «Шахтер» в 2013 году, когда преимущественно играл в еврокубковых матчах. В том сезоне с «горняками» он выиграл Кубок страны.
30-летний Брессан непродолжительное время выступал за «Астану» в 2014 году, хотя контракт подписывался на два сезона, а сам бразилец на тот момент пребывал в статусе самого дорогого игрока чемпионата (два миллиона евро), но после шести игр (один гол) летом покинул расположение столичного клуба по обоюдному согласию сторон.