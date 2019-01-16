Бразильский защитник из команды экс-игроков КПЛ перешел в «Галатасарай» за четыре миллиона евро

Контракт подписан до 30 июня 2022 года, сумма сделки составила четыре миллиона евро.

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За португальский клуб 22-летний Маркао играл с лета прошлого года, причем «Шавиш» за его трансфер заплатил бразильскому «Атлетико Паранаэнсе» 900 тысяч евро.

Отметим, что за «Шавиш», идущий на последнем, 18-м месте после 17 туров, выступают бывшие игроки казахстанской премьер-лиги Геворг Казарян и Ренан Брессан.

30-летний Казарян известен казахстанским болельщикам по выступлениям за карагандинский «Шахтер» в 2013 году, когда преимущественно играл в еврокубковых матчах. В том сезоне с «горняками» он выиграл Кубок страны.