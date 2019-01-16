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15:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Коноплянка договорился о переходе в «Бешикташ»

Агент ФИФА Алааддин Гювен Мемис сообщил, что полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка близок к переходу в «Бешикташ».

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Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ сообщалось, что Коноплянка и ещё несколько игроков были выставлены на трансфер из-за посещения ночного клуба после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» (1:3).

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Из-за инцидента у украинца произошёл конфликт с главным тренером команды Доменико Тедеско.

«Коноплянка — один из важнейших украинских футболистов за последнее время. За него боролись “Фенербахче” и “Бешикташ”. Коноплянка точно покинет “Шальке”, он уже договорился с “Бешикташем”. Продолжаются переговоры между клубами», — цитирует агента Ajansspor.

В нынешнем сезоне 29-летний игрок провёл 14 матчей и сделал 2 передачи.

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