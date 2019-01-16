Коноплянка договорился о переходе в «Бешикташ»

Ранее в СМИ сообщалось, что Коноплянка и ещё несколько игроков были выставлены на трансфер из-за посещения ночного клуба после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» (1:3) .

«Коноплянка — один из важнейших украинских футболистов за последнее время. За него боролись “Фенербахче” и “Бешикташ”. Коноплянка точно покинет “Шальке”, он уже договорился с “Бешикташем”. Продолжаются переговоры между клубами», — цитирует агента Ajansspor.