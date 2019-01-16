Коноплянка договорился о переходе в «Бешикташ»
Агент ФИФА Алааддин Гювен Мемис сообщил, что полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка близок к переходу в «Бешикташ».
Агент ФИФА Алааддин Гювен Мемис сообщил, что полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка близок к переходу в «Бешикташ».
Ранее в СМИ сообщалось, что Коноплянка и ещё несколько игроков были выставлены на трансфер
«Коноплянка — один из важнейших украинских футболистов за последнее время. За него боролись “Фенербахче” и “Бешикташ”. Коноплянка точно покинет “Шальке”, он уже договорился с “Бешикташем”. Продолжаются переговоры между клубами», — цитирует агента Ajansspor.
В нынешнем сезоне 29-летний игрок провёл 14 матчей и сделал 2 передачи.