Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Монако
Ницца
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Нант
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Лион
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам
Ренн
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Марсель
Футбол. Зарубежный
15.01
Анже1
Бордо2
Все события
Фоторепортажи
9Логинов одержал первую личную победу в Кубке мира
12«Динамо» и Романцев. Как проходили сборы
15:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Месси — о 400-м голе в Примере: Не обращаю внимание на рекорды и цифры

Капитан «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал свой очередной рекорд -13 января, в матче с «Эйбаром», ему удалось забить 400-й гол в чемпионатах Испании.

Наверх
Источник: Reuters

— Я горжусь тем, что достиг такого показателя, и надеюсь, что продолжу забивать и дальше.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Я не особо обращаю внимание на рекорды и цифры — предпочитаю концентрироваться на каждом дне, — приводит слова Месси El Mundo Deportivo. — Думаю не о голах, а о каждой следующей игре, в которой нам нужно победить и добавить ещё три очка, чтобы бороться за титул. Стараюсь помогать команде, но не только голами.

Для того, чтобы забить 400 мячей, аргентинцу потребовалось 435 матчей. На втором месте в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Испании расположился бывший форвард «Реала» Криштиану Роналду — в матчах за «королевский» клуб он отличился 311 раз.

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Кучеров гонится за суперрекордом
Раскрываем трансферные тайны "Спартака"
Зубков и три российских бобслеиста дисквалифицированы на 2 года
СМИ: Футболист «Зенита» согласовал условия контракта с «Челси»
Лучший русский теннисист обновил свой рекорд на Australian Open
РФС: Дюков является единственным кандидатом на пост президента
Самуэльссон: Логинову не место в Кубке мира
Игрок АПЛ был арестован по подозрению в избиении своей девушки
«Зенит» расстался с защитником
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь