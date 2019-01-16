Месси — о 400-м голе в Примере: Не обращаю внимание на рекорды и цифры

— Я горжусь тем, что достиг такого показателя, и надеюсь, что продолжу забивать и дальше.

Я не особо обращаю внимание на рекорды и цифры — предпочитаю концентрироваться на каждом дне, — приводит слова Месси El Mundo Deportivo. — Думаю не о голах, а о каждой следующей игре, в которой нам нужно победить и добавить ещё три очка, чтобы бороться за титул. Стараюсь помогать команде, но не только голами.