Месси — о 400-м голе в Примере: Не обращаю внимание на рекорды и цифры
Капитан «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал свой очередной рекорд -13 января, в матче с «Эйбаром», ему удалось забить 400-й гол в чемпионатах Испании.
Капитан «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал свой очередной рекорд -13 января, в матче с «Эйбаром», ему удалось забить 400-й гол в чемпионатах Испании.
— Я горжусь тем, что достиг такого показателя, и надеюсь, что продолжу забивать и дальше.
Я не особо обращаю внимание на рекорды и цифры — предпочитаю концентрироваться на каждом дне, — приводит слова Месси El Mundo Deportivo. — Думаю не о голах, а о каждой следующей игре, в которой нам нужно победить и добавить ещё три очка, чтобы бороться за титул. Стараюсь помогать команде, но не только голами.
Для того, чтобы забить 400 мячей, аргентинцу потребовалось 435 матчей. На втором месте в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Испании расположился бывший форвард «Реала» Криштиану Роналду — в матчах за «королевский» клуб он отличился 311 раз.