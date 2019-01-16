Жорди Альба: «Барселона» — это команда моей жизни
Защитник «Барселоны» Жорди Альба отметил, что хотел бы завершить карьеру в каталонском клубе.
Защитник «Барселоны» Жорди Альба отметил, что хотел бы завершить карьеру в каталонском клубе.
— Это команда моей жизни. Я попал в клуб в восемь лет, но затем был вынужден уйти. Это лучшая команда в мире, и конечно, я хотел бы завершить карьеру здесь, — отметил испанский защитник.
Отметим, что защитник является воспитанником «Барселоны».
Однако в период с 2007 по 2012 Альба выступал за «Валенсию».
Текущий контракт Альбы с
Источник: El Mundo Deportivo