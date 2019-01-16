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15:58 (мск), источник: Матч ТВ

Жорди Альба: «Барселона» — это команда моей жизни

Защитник «Барселоны» Жорди Альба отметил, что хотел бы завершить карьеру в каталонском клубе.

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Источник: Reuters

— Это команда моей жизни. Я попал в клуб в восемь лет, но затем был вынужден уйти. Это лучшая команда в мире, и конечно, я хотел бы завершить карьеру здесь, — отметил испанский защитник.

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Отметим, что защитник является воспитанником «Барселоны».

Однако в период с 2007 по 2012 Альба выступал за «Валенсию».

Текущий контракт Альбы с сине-гранатовыми истекает 30 июня 2020 года.

Источник: El Mundo Deportivo

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