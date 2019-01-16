СМИ: Азар отклонил два предложения «Челси» по новому контракту

Источник: Reuters

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Как сообщает Sky Sports, бельгиец отклонил два варианта нового контракта, которые ему предлагали лондонцы. Действующее соглашение Азара с «Челси» рассчитано до 2020 года, и клуб хочет его продлить как можно скорее, опасаясь повышения активности «Реала» на рынке.

По данным источника, интерес к Азару также проявляет «ПСЖ», однако сам игрок не хочет рассматривать этот вариант.