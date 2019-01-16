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18:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Азар отклонил два предложения «Челси» по новому контракту

Полузащитник «Челси» Эден Азар еще не определился, оставаться ли ему в клубе или переходить в «Реал».

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Источник: Reuters
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Как сообщает Sky Sports, бельгиец отклонил два варианта нового контракта, которые ему предлагали лондонцы. Действующее соглашение Азара с «Челси» рассчитано до 2020 года, и клуб хочет его продлить как можно скорее, опасаясь повышения активности «Реала» на рынке.

По данным источника, интерес к Азару также проявляет «ПСЖ», однако сам игрок не хочет рассматривать этот вариант.

Напомним, что 28-летний бельгиец перешел в «Челси» из «Лилля» в 2012 году за 35 миллионов евро.

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