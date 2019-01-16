СМИ: Азар отклонил два предложения «Челси» по новому контракту
Полузащитник «Челси» Эден Азар еще не определился, оставаться ли ему в клубе или переходить в «Реал».
Полузащитник «Челси» Эден Азар еще не определился, оставаться ли ему в клубе или переходить в «Реал».
Как сообщает Sky Sports, бельгиец отклонил два варианта нового контракта, которые ему предлагали лондонцы. Действующее соглашение Азара с «Челси» рассчитано до 2020 года, и клуб хочет его продлить как можно скорее, опасаясь повышения активности «Реала» на рынке.
По данным источника, интерес к Азару также проявляет «ПСЖ», однако сам игрок не хочет рассматривать этот вариант.
Напомним, что 28-летний бельгиец перешел в «Челси» из «Лилля» в 2012 году за 35 миллионов евро.