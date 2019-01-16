Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Монако
Ницца
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Нант
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Лион
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам
Ренн
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Марсель
Футбол. Зарубежный
15.01
Анже1
Бордо2
Все события
Фоторепортажи
12«Динамо» и Романцев. Как проходили сборы
11Трудная победа «Ливерпуля» и другие события выходных
19:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» пригласил тренировать вратарей 26-летнего специалиста из Австрии

Алматинский «Кайрат» назначил на должность тренера по вратарям 26-летнего австрийский специалиста Сашу Март, сообщается на сайте клуба.

Наверх

Ранее эту должность команде в течение пяти сезонов занимал известный в прошлом казахстанский вратарь Олег Воскобойников. Контракт с новым тренером рассчитан на три года.

С 2014 года Март работал в клубе «Адмира Ваккер Медлинг», который выступает в австрийской Бундеслиге. С 2015 годав ФК «Ред Булл Зальцбург» занимался развитием голкиперов академии, затем готовил вратарей второго состава. С начала 2018 года курировал работу всех вратарей клуба. Кроме того, Март проходил обучение в «Вольфсбурге», «Айнтрахте», «Валенсии», «Ганновере-96», «Лейпциге» и «Саутгемптоне».

Напомним, в конце ноября главным тренером «Кайрата» был назначен 30-летний белорусский специалист Алексей Шпилевский. Контракт подписан на 2,5 года. В его штаб вошли два ассистента — Христос Пападопулос и Томми Яниген.

Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
"Кайрат" пригласил тренировать вратарей 26-летнего специалиста из Австрии
Победа «Спартака» глазами очевидца
Эден Азар отклонил два предложения «Челси» по новому контракту
Шарапова радует результатом и игрой: итоги дня Australian Open
Отец Нурмагомедова оценил шансы Емельяненко в бою с Бейдером
Вышвырнувший Хопкинса: россиянин Бивол получил нового соперника
Тихонов предложил Шипулину лопату вместо депутатского мандата
«Ростов» потребовал у «Зенита» 6 миллионов евро за защитника
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь