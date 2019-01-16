«Кайрат» пригласил тренировать вратарей 26-летнего специалиста из Австрии

Ранее эту должность команде в течение пяти сезонов занимал известный в прошлом казахстанский вратарь Олег Воскобойников. Контракт с новым тренером рассчитан на три года.

С 2014 года Март работал в клубе «Адмира Ваккер Медлинг», который выступает в австрийской Бундеслиге. С 2015 годав ФК «Ред Булл Зальцбург» занимался развитием голкиперов академии, затем готовил вратарей второго состава. С начала 2018 года курировал работу всех вратарей клуба. Кроме того, Март проходил обучение в «Вольфсбурге», «Айнтрахте», «Валенсии», «Ганновере-96», «Лейпциге» и «Саутгемптоне».