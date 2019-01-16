Руководство «Боруссии» Д решило не продавать футболистов «Баварии»

По информации издания, такое решение внутри клуба было принято для того, чтобы составить мюнхенской команде конкуренцию в борьбе за чемпионский титул в Бундеслиге. Отмечается, что это одна из причин, по которой «Боруссия» зимой продала Кристиана Пулишича «Челси», а не «Баварии».