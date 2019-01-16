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20:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Руководство «Боруссии» Д решило не продавать футболистов «Баварии»

Руководство дортмундской «Боруссии» приняло решение не продавать футболистов команды «Баварии», сообщает Bild.

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Источник: AP 2019
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По информации издания, такое решение внутри клуба было принято для того, чтобы составить мюнхенской команде конкуренцию в борьбе за чемпионский титул в Бундеслиге. Отмечается, что это одна из причин, по которой «Боруссия» зимой продала Кристиана Пулишича «Челси», а не «Баварии».

После 17 туров этого сезона чемпионата Германии «Боруссия» (42) лидирует в турнирной таблице, «Бавария» (36) — на второй строчке.

«Бавария» выигрывала чемпионат Германии шесть последних сезонов подряд. «Боруссия» в последний раз становилась чемпионом страны в 2012 году.

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