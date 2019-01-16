Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монако0
Ницца1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ним0
Нант0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тулуза1
Лион0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Генгам0
Ренн0
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Марсель
Футбол. Зарубежный
15.01
Анже1
Бордо2
Все события
Фоторепортажи
17ЦСКА победил «Химки» в матче Единой лиги ВТБ
8КАМАЗы в пустынях Дакара
20:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» — «Милан»: Игуаин начнёт матч со скамейки запасных

Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Милана» на матч за Суперкубок Италии, который состоится сегодня на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в городе Джидда (Саудовская Аравия).

Наверх
Источник: AFP 2019

Форвард «Милана» Гонсало Игуаин начнёт встречу со скамейки запасных. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

  • «Ювентус»: Щенсны, Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Бентанкур, Пьянич, Матюиди, Дуглас Коста, Дибала, Роналду.
  • «Милан»: Доннарумма, Калабрия, Сапата, Романьоли, Родригес, Кесси, Бакайоко, Пакета, Кастильехо, Кутроне, Чалханоглу.

В прошлом сезоне «Ювентус» завоевал титул чемпиона Италии, ставший для клуба седьмым подряд и 34-м за время существования. «Милан» в свою очередь добрался до финала Кубка страны, где в решающем матче проиграл всё тому же «Ювентусу».

Во время загрузки произошла ошибка.
Милан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная жена вратаря "Ростова" показала откровенные фото!
Медведева рассказала где будет жить после завершения карьеры!
Логинова могут заменить, если он устанет
«Спартак» разгромил ташкентский «Локомотив» на сборах (видео)
Российские волейболисты узнали соперников по группе на ЧЕ-2019
Отец Нурмагомедова оценил шансы Емельяненко в бою с Бейдером
Эден Азар отклонил два предложения «Челси» по новому контракту
Российский клуб выиграл матч Кубка Европы с разницей в 35 очков
«Ростов» потребовал у «Зенита» 6 миллионов евро за защитника
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь