«Ювентус» — «Милан»: Игуаин начнёт матч со скамейки запасных

В прошлом сезоне «Ювентус» завоевал титул чемпиона Италии, ставший для клуба седьмым подряд и 34-м за время существования. «Милан» в свою очередь добрался до финала Кубка страны, где в решающем матче проиграл всё тому же «Ювентусу».