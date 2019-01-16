«Ювентус» — «Милан»: Игуаин начнёт матч со скамейки запасных
Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Милана» на матч за Суперкубок Италии, который состоится сегодня на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в городе Джидда (Саудовская Аравия).
Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Милана» на матч за Суперкубок Италии, который состоится сегодня на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в городе Джидда (Саудовская Аравия).
Форвард «Милана» Гонсало Игуаин начнёт встречу со скамейки запасных. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.
В прошлом сезоне «Ювентус» завоевал титул чемпиона Италии, ставший для клуба седьмым подряд и 34-м за время существования. «Милан» в свою очередь добрался до финала Кубка страны, где в решающем матче проиграл всё тому же «Ювентусу».