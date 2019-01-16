«Монако» объявил, что «Челси» заблокировал переход Батшуайи

«Мы достигли соглашения с игроком и “Валенсией”, но в данный момент переход заблокировал “Челси”. Лондонцы сейчас больше заинтересованы в продаже футболиста, чем в его аренде. В футболе иногда всё происходит очень быстро, но пока переход Батшуайи заблокирован. Мы уже довольны тем, как провели январское трансферное окно. Нападающий нам бы помог, но пока договориться не удалось», — цитирует Васильева Get Football News France.