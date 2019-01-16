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20:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Монако» объявил, что «Челси» заблокировал переход Батшуайи

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев сообщил, что переход нападающего «Челси» Миши Батшуайи, который в этом сезоне выступает на правах аренды за «Валенсию», был заблокирован лондонским клубом.

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Источник: Reuters

«Мы достигли соглашения с игроком и “Валенсией”, но в данный момент переход заблокировал “Челси”. Лондонцы сейчас больше заинтересованы в продаже футболиста, чем в его аренде. В футболе иногда всё происходит очень быстро, но пока переход Батшуайи заблокирован. Мы уже довольны тем, как провели январское трансферное окно. Нападающий нам бы помог, но пока договориться не удалось», — цитирует Васильева Get Football News France.

Ранее стало известно, что в «Валенсии» приняли решение досрочно прервать аренду 25-летнего нападающего. При этом игрок также входил в сферу интересов «Эвертона», который был готов заплатить за него € 15 млн. В нынешнем сезоне испанской Примеры Батшуайи забил 1 гол в 15 матчах.

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