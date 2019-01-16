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22:44 (мск), источник: ТАСС

«Ювентус» в восьмой раз завоевал Суперкубок Италии по футболу

ТАСС, 16 января. «Ювентус» обыграл «Милан» со счетом 1:0 в матче за Суперкубок Италии по футболу. Встреча состоялась в Джедде (Саудовская Аравия) на стадионе King Abdullah Sports City, который вмещает 62 345 зрителей.

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Источник: AP 2019

Единственный гол забил Криштиану Роналду на 61-й минуте. На 74-й минуте полузащитник «Милана» Франк Кессье получил красную карточку, главный арбитр матча Лука Банти принял решение об удалении игрока после обращения к системе видеопомощи арбитрам (VAR). Криштиану Роналду, летом 2018 года перешедший в «Ювентус» из мадридского «Реала», завоевал первый трофей в составе команды из Турина.

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«Милан» и «Ювентус» встретились в третий раз в рамках Суперкубка Италии. Прежде клубы играли в 2003 году, когда в США победил «Ювентус» (1:1, 5:3 — по пенальти), и в 2016-м, когда победу одержал «Милан» (1:1, 4:3 — по пенальти). «Ювентус» сыграл в Суперкубке страны в восьмой раз подряд.

Суперкубок Италии проводится с 1988 года, всего трофей был разыгран 31 раз. В десятый раз поединок за трофей состоялся за пределами Италии, ранее турнир также проходил в США (1993, 2003), Ливии (2002), Китае (2009, 2011, 2012, 2015) и Катаре (2014, 2016).

«Ювентус» установил рекорд по количеству побед в Суперкубке, завоевав трофей в восьмой раз. На счету «Милана» семь побед.

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