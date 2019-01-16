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16 января, источник: ТАСС

«Монако» сыграл вничью с «Ниццей» в матче чемпионата Франции по футболу

ТАСС, 16 января. «Монако» дома сыграл вничью с «Ниццей» со счетом 1:1 в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу, российский полузащитник хозяев Александр Головин провел на поле 79 минут, но результативными действиями не отметился.

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Источник: Reuters

В составе гостей гол забил Ален Сан-Максимен (30-я минута), у хозяев отличился Бенуа Бадиашиле (50). В добавленное к первому тайму время за грубый фол был удален полузащитник «Ниццы» Ихсан Сако, а на 77-й минуте встречи Сан-Максимен не смог реализовать пенальти — в обоих эпизодах была применена система видеопомощи арбитрам (VAR).

«Монако» провел 10-й матч на своем поле в чемпионате и установил антирекорд клуба — впервые в истории команда не смогла одержать ни одной победы в десяти первых матчах чемпионата Франции на стадионе «Луи II». Из 10 домашних матчей в текущем чемпионате «Монако» уступил в шести и четырежды сыграл вничью.

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Главными тренерами команд являются бывшие партнеры по английскому «Арсеналу» и сборной Франции Тьерри Анри и Патрик Виейра. В составе лондонского клуба бывшие игроки вместе провели шесть лет с 1999-го по 2005-й, когда дважды стали чемпионами Англии, трижды — обладателями Кубка страны, еще два раза завоевали Суперкубок. В сборной Франции игроки выступали с 1997 по 2010 год, став чемпионами мира (1998) и чемпионами Европы (2000).

Анри возглавил «Монако» 13 октября 2018 года, при 41-летнем специалисте клуб набрал девять очков в 11 матчах чемпионата, а также вылетел из Лиги чемпионов, заняв последнее место в своей группе. Виейра был утвержден на пост главного тренера «Ниццы» 11 июня 2018 года, заменив швейцарского специалиста Люсьена Фавра, ранее 42-летний француз возглавлял американский «Нью-Йорк Сити».

После 20 игр «Монако» имеет 15 очков в активе и занимает предпоследнее, 19-е место турнирной таблицы, находясь в зоне вылета. «Ницца» находится на шестом месте, набрав 30 очков в 20 встречах. Следующий матч «Монако» проведет 19 января дома против «Страсбура». «Ницца» в тот же день сыграет на выезде с «Реймсом».

Монако 1:1
Первый тайм: 0:1
Ницца
16.01.2019, 21:00 основной раунд: 17-й тур Stade Louis II
Главные тренеры
Тьерри Анри Патрик Виейра
Голы
50′ Бенуа Бадиашиле 32
7 Аллан Сен-Максимен 30′
Нереализованные пенальти
7 А. Сен-Максимен 77′
Составы
Диего Бенальо 16
Жемерсон 5
60′ Жюльен Серрано 21
Бенуа Бадиашиле 32
Камиль Глик 25
Юри Тилеманс 8
Юссеф Аит Беннассер 15
Рони Лопеш 7
70′ Беньямин Хенрикс 39
Джибриль Сидибе 19
79′ Александр Головин 17
Стеван Йоветич 10
71′ Мусса Силла 34
90+6′ Радамель Фалькао 9
40 Вальтер Бенитес
23 Маланг Сарр
24 Кристоф Жалле 37′
31 Бонфим Коста Сантос Данте 61′
20 Юсеф Аталь
15 Патрик Бюрнер
25 Вилан Сиприен
18 Исан Сако 45+3′
5 Адриен Тамез 90′
12 Расин Коли
6 Реми Вальтер 79′
21 Данилу
7 Аллан Сен-Максимен 84′
27 Жан-Виктор Макенго
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 1
13 Удары (всего) 6
5 Удары в створ 2
10 Угловые 2
13 Фолы 9
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Бенуа Бастьен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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