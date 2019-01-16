«Монако» сыграл вничью с «Ниццей» в матче чемпионата Франции по футболу

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В составе гостей гол забил Ален Сан-Максимен (30-я минута), у хозяев отличился Бенуа Бадиашиле (50). В добавленное к первому тайму время за грубый фол был удален полузащитник «Ниццы» Ихсан Сако, а на 77-й минуте встречи Сан-Максимен не смог реализовать пенальти — в обоих эпизодах была применена система видеопомощи арбитрам (VAR).

«Монако» провел 10-й матч на своем поле в чемпионате и установил антирекорд клуба — впервые в истории команда не смогла одержать ни одной победы в десяти первых матчах чемпионата Франции на стадионе «Луи II». Из 10 домашних матчей в текущем чемпионате «Монако» уступил в шести и четырежды сыграл вничью.

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Главными тренерами команд являются бывшие партнеры по английскому «Арсеналу» и сборной Франции Тьерри Анри и Патрик Виейра. В составе лондонского клуба бывшие игроки вместе провели шесть лет с 1999-го по 2005-й, когда дважды стали чемпионами Англии, трижды — обладателями Кубка страны, еще два раза завоевали Суперкубок. В сборной Франции игроки выступали с 1997 по 2010 год, став чемпионами мира (1998) и чемпионами Европы (2000).

Анри возглавил «Монако» 13 октября 2018 года, при 41-летнем специалисте клуб набрал девять очков в 11 матчах чемпионата, а также вылетел из Лиги чемпионов, заняв последнее место в своей группе. Виейра был утвержден на пост главного тренера «Ниццы» 11 июня 2018 года, заменив швейцарского специалиста Люсьена Фавра, ранее 42-летний француз возглавлял американский «Нью-Йорк Сити».