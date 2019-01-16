Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сент-Этьен1
Марсель1
Футбол. Зарубежный
16.01
Монако1
Ницца1
Футбол. Зарубежный
16.01
Ним1
Нант0
Футбол. Зарубежный
16.01
Тулуза2
Лион2
Футбол. Зарубежный
16.01
Генгам2
Ренн1
Футбол. Зарубежный
15.01
Анже1
Бордо2
Все события
Фоторепортажи
9Логинов одержал первую личную победу в Кубке мира
8КАМАЗы в пустынях Дакара
16 января, источник: Чемпионат.com

«Жирона» выбила «Атлетико» из борьбы за Кубок Испании

Во втором матче 1/8 финала Кубка Испании «Атлетико» принимал «Жирону». Встреча команд состоялась на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась со счётом 3:3.

Наверх
Источник: Reuters

Голами в составе команды Диего Симеоне отметились Никола Калинич, Анхель Корреа и Антуа Гризманн. В составе «Жироны» голы на свой счёт записали Валери Фернандес, Кристиан Стуани и Сейду Думбия.

Первый матч команд завершился ничьёй со счётом 1:1. Таким образом, судьбу противостояние решило количество голов, забитых на ужом поле. «Жирона» вышла в ¼ финала Кубка Италии, а мадридский «Атлетико» завершил выступление в турнире. Соперник «Жироны» в четвертьфинале Кубка страны станет известен позднее.

Жирона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Атлетико
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная жена вратаря "Ростова" показала откровенные фото!
Медведева рассказала где будет жить после завершения карьеры!
Логинова могут заменить, если он устанет
Илья Геркус: Семин совершил серьезное нарушение, так нельзя
Криштиану Роналду завоевал первый трофей в составе «Ювентуса»
Российский клуб выиграл матч Кубка Европы с разницей в 35 очков
«Монако» установил клубный антирекорд в чемпионате Франции
В УЕФА прокомментировали безальтернативные выборы главы РФС
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь