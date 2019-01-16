«Жирона» выбила «Атлетико» из борьбы за Кубок Испании

Голами в составе команды Диего Симеоне отметились Никола Калинич, Анхель Корреа и Антуа Гризманн. В составе «Жироны» голы на свой счёт записали Валери Фернандес, Кристиан Стуани и Сейду Думбия.

Первый матч команд завершился ничьёй со счётом 1:1. Таким образом, судьбу противостояние решило количество голов, забитых на ужом поле. «Жирона» вышла в ¼ финала Кубка Италии, а мадридский «Атлетико» завершил выступление в турнире. Соперник «Жироны» в четвертьфинале Кубка страны станет известен позднее.