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08:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Дерби Каунти» стал последним участником 1/16 финала Кубка Англии

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Саутгемптон» принимал на своём поле «Дерби Каунти».

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Источник: AP 2019

Встреча проходила на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась победой гостей в серии послематчевых пенальти.

Основное время матча завершилось со счётом 2:2. Голами в составе команды Фрэнка Лэмпарда отметились хавбек Гарри Уилсон и форвард Мартин Уогхорн. В составе «Саутгемптона» голы на свой счёт записали полузащитники Стюарт Армстронг и Нейтан Редмонд.

Таким образом, стали известны все участники 1/16 финала Кубка Англии сезона-2018/19.

В 1/16 финала встретятся:

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Сити» — «Бернли»
«Челси» — «Шеффилд Уэнсдей»
«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур»
«Миллуолл» — «Эвертон»
«Ньюкасл Юнайтед» — «Уотфорд»
«Аккрингтон Стэнли» — «Дерби Каунти»
«Шрусбери Таун» — «Вулверхэмптон»
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вест Бромвич Альбион»
«Бристоль Сити» — «Болтон Уондерерс»
«Донкастер Роверс» — «Олдхэм Атлетик»
«Портсмут» — «Куинз Парк Рейнджерс»
«Мидлсбро» — «Ньюпорт Каунти»
«Барнет» — «Брентфорд»
«Суонси Сити» — «Гиллингем»
«Уимблдон» — «Вест Хэм Юнайтед».

Матчи будут сыграны 25—28 января. В прошлом сезоне обладателем трофея стал лондонский «Челси».

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