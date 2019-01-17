«Реал» проиграл «Леганесу», но вышел в ¼ финала Кубка Испании

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Леганесе, завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 30-й минуте Мартин Брейтуэйт.

В первой игре, которая прошла в Мадриде 9 января, «Реал» разгромил «Леганес» со счетом 3:0. Таким образом, по сумме двух встреч в четвертьфинал вышла мадридская команда.