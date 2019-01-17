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08:21 (мск), источник: Р-Спорт

«Реал» проиграл «Леганесу», но вышел в ¼ финала Кубка Испании

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Мадридский «Реал» уступил «Леганесу» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу, но вышел в четвертьфинал турнира.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Леганесе, завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 30-й минуте Мартин Брейтуэйт.

В первой игре, которая прошла в Мадриде 9 января, «Реал» разгромил «Леганес» со счетом 3:0. Таким образом, по сумме двух встреч в четвертьфинал вышла мадридская команда.

В другом матче 1/8 финала «Севилья» уступила на своем поле «Атлетику» со счетом 0:1, но за счет победы в первой игре (3:1) вышла в следующую стадию.

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