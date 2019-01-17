«Спортинг» обыграл «Фейренсе» и вышел в полуфинал Кубка Португалии
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Футболисты лиссабонского «Спортинга» нанесли поражение «Фейренсе» в матче ¼ финала Кубка Португалии.
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Футболисты лиссабонского «Спортинга» нанесли поражение «Фейренсе» в матче ¼ финала Кубка Португалии.
Встреча, прошедшая на поле «Фейренсе», завершилась со счетом 2:0 в пользу «Спортинга». Голы забили Вендел (63-я минута) и Бруно Фернандеш (65).
В полуфинале «Спортинг» сыграет в лиссабонском дерби с «Бенфикой».