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08:23 (мск), источник: Р-Спорт

«Спортинг» обыграл «Фейренсе» и вышел в полуфинал Кубка Португалии

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Футболисты лиссабонского «Спортинга» нанесли поражение «Фейренсе» в матче ¼ финала Кубка Португалии.

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Встреча, прошедшая на поле «Фейренсе», завершилась со счетом 2:0 в пользу «Спортинга». Голы забили Вендел (63-я минута) и Бруно Фернандеш (65).

В полуфинале «Спортинг» сыграет в лиссабонском дерби с «Бенфикой».

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