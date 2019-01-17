Нападающий «Ордабасы» перешел в японский клуб

Контракт рассчитан на один год.

С лета 2018-го 28-летний Коич играл за «Ордабасы», куда перешел из турецкого «Истанбулспора». В 13 играх КПЛ отметился тремя голами и одной результативной передачей. При этом заработал два предупреждения.

Также в его карьере были такие клубы, как «Рад», «Партизан», «Газиантеп», «Раднички».