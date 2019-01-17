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09:17 (мск), источник: Vesti.kz

Нападающий «Ордабасы» перешел в японский клуб

Сербский форвард Неманья Коич стал игроком японского клуба «Токио Верди», передает корреспондент Vesti.kz.

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Контракт рассчитан на один год.

С лета 2018-го 28-летний Коич играл за «Ордабасы», куда перешел из турецкого «Истанбулспора». В 13 играх КПЛ отметился тремя голами и одной результативной передачей. При этом заработал два предупреждения.

Также в его карьере были такие клубы, как «Рад», «Партизан», «Газиантеп», «Раднички».

Отметим, что в зимнее межсезонье расположение «Ордабасы» покинули Жасулан Молдакараев, Еркебулан Тунгышбаев, Лука Муженяк, Танат Нусербаев, при этом Кайрат Аширбеков завершил карьеру и заступил на пост спортивного директора шымкентской команды.

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