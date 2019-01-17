Нападающий «Ордабасы» перешел в японский клуб
Сербский форвард Неманья Коич стал игроком японского клуба «Токио Верди», передает корреспондент Vesti.kz.
Сербский форвард Неманья Коич стал игроком японского клуба «Токио Верди», передает корреспондент Vesti.kz.
Контракт рассчитан на один год.
С лета 2018-го 28-летний Коич играл за «Ордабасы», куда перешел из турецкого «Истанбулспора». В 13 играх КПЛ отметился тремя голами и одной результативной передачей. При этом заработал два предупреждения.
Также в его карьере были такие клубы, как «Рад», «Партизан», «Газиантеп», «Раднички».
Отметим, что в зимнее межсезонье расположение «Ордабасы» покинули Жасулан Молдакараев, Еркебулан Тунгышбаев, Лука Муженяк, Танат Нусербаев, при этом Кайрат Аширбеков завершил карьеру и заступил на пост спортивного директора шымкентской команды.