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09:53 (мск), источник: Vesti.kz

Ласло Кляйнхайслер расторг контракт с «Астаной» и перешел в клуб из Европы

Полузащитник сборной Венгрии по футболу Ласло Кляйнхайслер покинул «Астану», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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24-летний хавбек перешел в хорватский «Осиек». Соглашение футболиста с новой командой рассчитано на 3,5 года.

Отмечается, что Кляйнхайслер в одностороннем порядке прекратил сотрудничество с «Астаной», за которую выступал последние два сезона, несмотря на действующий контракт до 30 июня 2021 года.

В завершившемся сезоне казахстанской премьер-лиги Кляйнхайслер принял участие в 28 матчах и провел четыре игры на групповом этапе Лиге Европы. Летом 2017-го венгр перешел в «Астану» из немецкого «Вердера» на правах аренды, а через год подписал полноценный контракт до 30 июня 2021 года.

На завершившемся групповом этапе Лиги наций Кляйнхайслер принял участие во всех шести матчах за сборную Венгрии, отметился голом и результативной передачей. Всего на его счету два гола в 23 матчах за национальную команду.

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Ласло Кляйнхайслер расторг контракт с "Астаной" и перешел в клуб из Европы
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