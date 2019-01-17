Ласло Кляйнхайслер расторг контракт с «Астаной» и перешел в клуб из Европы
Полузащитник сборной Венгрии по футболу Ласло Кляйнхайслер покинул «Астану», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Полузащитник сборной Венгрии по футболу Ласло Кляйнхайслер покинул «Астану», сообщает корреспондент Vesti.kz.
24-летний хавбек перешел в хорватский «Осиек». Соглашение футболиста с новой командой рассчитано на 3,5 года.
Отмечается, что Кляйнхайслер в одностороннем порядке прекратил сотрудничество с «Астаной», за которую выступал последние два сезона, несмотря на действующий контракт до 30 июня 2021 года.
В завершившемся сезоне казахстанской
На завершившемся групповом этапе Лиги наций Кляйнхайслер принял участие во всех шести матчах за сборную Венгрии, отметился голом и результативной передачей. Всего на его счету два гола в 23 матчах за национальную команду.