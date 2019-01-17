Ласло Кляйнхайслер расторг контракт с «Астаной» и перешел в клуб из Европы

24-летний хавбек перешел в хорватский «Осиек». Соглашение футболиста с новой командой рассчитано на 3,5 года.

Отмечается, что Кляйнхайслер в одностороннем порядке прекратил сотрудничество с «Астаной», за которую выступал последние два сезона, несмотря на действующий контракт до 30 июня 2021 года.

В завершившемся сезоне казахстанской премьер-лиги Кляйнхайслер принял участие в 28 матчах и провел четыре игры на групповом этапе Лиге Европы. Летом 2017-го венгр перешел в «Астану» из немецкого «Вердера» на правах аренды, а через год подписал полноценный контракт до 30 июня 2021 года.