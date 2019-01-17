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11:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Назад дороги нет. Головину нельзя возвращаться в Россию!

Обозреватель «СЭ» уверен: наш полузащитник еще порвет Европу.

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Источник: Спорт-Экспресс

Илья АНДРЕЕВ

Ну что, у Головина опять не получилось? Против «Ниццы» (1:1) он вышел в старте, на этот раз играл слева. Начал бодро, в начале второго тайма сник, потом снова стал более-менее заметен. На 79-й минуте был заменен. В итоге — ни гола, ни результативного паса. 0+0.

Пора ЦСКА выкатывать из амбара супероружие — брать свою бывшую звезду в аренду? Или «Зениту» раскрывать кошелек?

Пожалуйста, не надо.

Слова о том, что Головин уехал рано, что еще не созрел для заграницы — полная дрянь. Он должен играть там — во Франции, Германии, Англии, Италии, Испании. Никак не в России. Ввязался в драку — дерись до конца. Часто видели, чтобы боксеры во время боя сдавались? Вряд ли. А вот если Головин уедет обратно — это будет как раз тот случай. Но, думаю, он из другого теста. Да это самый злой (на поле) российский футболист!

В течение полутора лет после Евро-2008 в большие чемпионаты отправились четыре игрока нашей бронзовой сборной. Причем все — в Англию. Никто не продержался там больше трех лет.

Вернулись хуже, чем были. Ладно Аршавин и Павлюченко — им в 2012-м, когда снова оказались в чемпионате России, уже по 30−31 было. Жирков и Билялетдинов же были в расцвете — одному 28, другому 27. Но на уровень 2008 года так и не вернулись.

Головину сейчас 22. Прекрасный возраст для того, чтобы засветиться. Выходить и разрывать. Он-то может — Головин не только злой, но и очень талантливый.

Травма перед началом сезона, конечно, ему сильно помешала. Но начал он хорошо. В первом матче — с «Нимом» (он вышел на замену на 72-й минуте), мне даже казалось, что футболисты «Монако» играли так: «не знаешь, что делать, отдай мяч Головину». Александр выглядел уверенно — так, будто в команде он уже давно.

Уверенно он играл и потом, но уже далеко не всегда удачно. Ему доверяют — и тренеры, и партнеры — но феерии нет, это правда. Могла быть в недавнем матче с «Марселем» (1:1) — забей Головин, мы бы говорили, какой прекрасный матч он провел, но он промахнулся из убойной позиции.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ни одного гола, две голевые передачи в 14 матчах — такой себе показатель. Да, Александр в ЦСКА кучи голов не забивал (13 за три года), но в «Монако» он, как правило, в группе атаки — или слева, или справа, или под нападающим, с «Марселем» вообще чуть ли не центрфорварда играл.

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Портал Le 10 Sport включил Головина в рейтинг худших летних трансферов лиги, написав, что его игра не соответствует ожиданиям. Я бы перефразировал — не соответствует ожиданиям игра «Монако». Головин же играет нормально — посмотрел немало матчей его команды в этом сезоне, так что знаю, о чем говорю. Провал был один — красная карточка в игре с «Лионом». В остальном — нормальный уровень. ОК, не на 30 миллионов евро, но есть сомнения, что условный Поль Погба в «Монако» первой части сезона-2018/19 «соответствовал бы ожиданиям».

Теперь за клуб Головина выступает Сеск Фабрегас. Во встрече с «Ниццей» его не было на поле — матч перенесенный, поэтому могли участвовать только те, кто был в команде в декабре. А вот с «Марселем» испанец был неплох. Такого опытного, креативного игрока, как Фабрегас, «Монако» не хватало. Треугольник Фабрегас — Тилеманс — Головин выглядит перспективным. Возможно, он-то и поднимет «Монако» со дна. Кто, если не эти парни?

Подводя итог: у Головина во Франции (и в Европе вообще) все впереди, а назад в Россию дороги нет — надеюсь, на 10 ближайших лет точно. Его карьере такое возвращение только навредит.

Нам нужна своя суперзвезда. Заждались.

Монако 1:1
Первый тайм: 0:1
Ницца
16.01.2019, 21:00 Зрители: 11345 основной раунд: 17-й тур Stade Louis II
Главные тренеры
Тьерри Анри Патрик Виейра
Голы
50′ Бенуа Бадиашиле 32
7 Аллан Сен-Максимен 30′
Нереализованные пенальти
7 А. Сен-Максимен 77′
Составы
Диего Бенальо 16
Жемерсон 5
60′ Жюльен Серрано 21
Бенуа Бадиашиле 32
Камиль Глик 25
Юри Тилеманс 8
Юссеф Аит Беннассер 15
Рони Лопеш 7
70′ Беньямин Хенрикс 39
Джибриль Сидибе 19
79′ Александр Головин 17
Стеван Йоветич 10
71′ Мусса Силла 34
90+6′ Радамель Фалькао 9
40 Вальтер Бенитес
23 Маланг Сарр
24 Кристоф Жалле 37′
31 Бонфим Коста Сантос Данте 61′
20 Юсеф Аталь
15 Патрик Бюрнер
25 Вилан Сиприен
18 Исан Сако 45+3′
5 Адриен Тамез 90′
12 Расин Коли
6 Реми Вальтер 79′
21 Данилу
7 Аллан Сен-Максимен 84′
27 Жан-Виктор Макенго
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 1
13 Удары (всего) 6
5 Удары в створ 2
10 Угловые 2
13 Фолы 9
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Бенуа Бастьен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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