Криштиану в логове пиратов. Суперкубок в Саудовской Аравии атаковали больше, чем ЧМ в России

Приглашение Каддафи
Итальянскому Суперкубку 30 лет, первый его розыгрыш состоялся в июне 1989 года. За это время он девять раз проходил за пределами Апеннинского полуострова — например, в Катаре (2014, 2016), Китае (2009, 2011, 2012 и 2015) и США (1993, 2003). В 2002 году его даже разыграли в столице Ливии — Триполи — по личному приглашению Муаммара Каддафи. Но, при всей неоднозначности фигуры ливийского лидера, даже тогда руководство итальянского футбола не критиковали так, как за выбор места проведения Суперкубка Италии-2018.
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Убийство журналиста
В минувшем июне было объявлено, что в январе 2019-го «Ювентус» (чемпион и обладатель Кубка Италии) и «Милан» (финалист Кубка Италии) поспорят за Суперкубок страны в Саудовской Аравии. Вопросы к подобному решению возникли осенью, после того как саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашогги был «случайно убит во время стихийной драки в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле» (цитата МИД королевства).
59-летний Хашогги был одним из самых резких критиков властей своей страны, в особенности наследного принца Мухаммеда ибн Салман аль-Сауда. Три недели он считался пропавшим без вести — уже после выяснилось, что журналист был похищен и жестоко убит. Спецслужбы США уверены — приказ о его устранении был отдан лично наследным принцем Саудовской Аравии.
Потому многим и показалось, что сейчас не лучшее время двум итальянским грандам ехать играть в Джидду — второй по величине город аравийского королевства, который расположен в часе езды от Мекки.
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Воровство сигнала
С просьбой перенести место розыгрыша Суперкубка к руководству серии А обратились представители нескольких правозащитных организаций, союз журналистов Италии и расположенная в Катаре beIN Media Group — возможно, крупнейший покупатель телевизионных прав на трансляции итальянского футбола.
«Игра в Саудовской Аравии после того, что произошло — это абсурдно и неприемлемо», — говорилось в заявлении союза журналистов.
И дело уже не только в убийстве журналиста.
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Претензии от beIN Media Group имели под собой иную подоплеку — финансовую. За последние годы Катар выделил несколько миллиардов долларов, чтобы стать эксклюзивным обладателем прав на трансляции крупнейших спортивных соревнований, зачастую переплачивая выше рыночной стоимости, чтобы обеспечить себе лидерство в арабском мире и за его пределами. И вот в мае 2018-го выяснилось, что сигнал beIN просто воруется пиратским оператором beoutQ. Катарская компания, потратив почти 200 тысяч долларов, обнаружила мошенников в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.
Особенное издевательство в том, что название beIN означает определенную вовлеченность: «Будь в», «Будь внутри», а «пираты» посмеялись над этим: beout — «Будь вне», «Будь за пределами». Еще и буква Q — явная отсылка к названию страны, Qatar. То, что у Катара с Саудовской Аравией сложные межгосударственные отношения, только осложнило ситуацию.
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Министр за женщин
Западные правозащитники и многие СМИ не прекращали атаки вплоть до стартового свистка. Писали обо всем — об убийстве, о правах женщин, о пиратстве.
Даже министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини подлил масла в огонь.
«Печально и отвратительно, что Суперкубок Италии проводится в стране, где женщины могут попасть на стадион только в сопровождении мужчин. Не буду смотреть игру! Я не хочу такого же будущего для наших дочерей в Италии». Эти слова давнего болельщика «Милана» разошлись на кучу цитат.
Главный тренер «Юве» Массимилиано Аллегри наверняка устал от вопросов об этике, его оправдания выглядели неуклюже.
«Я не политик и не хочу им быть, но серия А подписала контракт, и мы должны провести встречу. Женщины смогут пойти на стадион. Это небольшой шаг вперед, и мы видим позитивный аспект нашей поездки. У Италии экономические связи с Саудовской Аравией. Нам сказали играть, и это то, что мы собираемся сделать».
Все это никак не повлияло на изначальное решение федерации футбола Италии (ФФИ). По информации ряда СМИ, контракт на проведение матча в Джидде обошелся саудовской стороне в 7 миллионов евро: по 3,15 миллиона будет выплачено каждому клубу, плюс 700 тысяч получит сама ФФИ.
Матч состоялся. Криштиану Роналду забил единственный гол. Болельщики-саудиты счастливы.