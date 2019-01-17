«Тоттенхэм» объявил о переходе Дембеле в «Гуанчжоу Фули»

Ранее сообщалось, что Дембеле близок к переходу в «Бэйцзинь Гоань» за € 12 млн, но в итоге от этого варианта продолжения карьеры он отказался. Контракт бельгийца со «шпорами» истекал через полгода, поэтому клуб принял решение продать его сейчас, чтобы заработать какие-то деньги.

31-летний футболист перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» из «Фулхэма» летом 2012 года. Сумма трансфера составила € 19 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 10 матчах в чемпионате Англии, в которых результативными действиями не отметился. На его счету также два матча в Лиге чемпионов.