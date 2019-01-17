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13:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тоттенхэм» объявил о переходе Дембеле в «Гуанчжоу Фули»

Бельгийский полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Мусса Дембеле перешёл в «Гуанчжоу Фули».

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Об этом сообщил официальный сайт лондонского клуба.

Ранее сообщалось, что Дембеле близок к переходу в «Бэйцзинь Гоань» за € 12 млн, но в итоге от этого варианта продолжения карьеры он отказался. Контракт бельгийца со «шпорами» истекал через полгода, поэтому клуб принял решение продать его сейчас, чтобы заработать какие-то деньги.
31-летний футболист перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» из «Фулхэма» летом 2012 года. Сумма трансфера составила € 19 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 10 матчах в чемпионате Англии, в которых результативными действиями не отметился. На его счету также два матча в Лиге чемпионов.

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