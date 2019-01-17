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13:57 (мск), источник: Vesti.kz

Участник еврокубков от Казахстана выступил с заявлением по главному тренеру и «приходу» Стойлова

Шымкентский «Ордабасы» выступил с заявлением по ситуации с главным тренером команды.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что нынешний наставник Кахабер Цхададзе может покинуть команду. В качестве его преемника назывался Станимир Стойлов, который оставит работу в сборной Казахстана.

«Кахабер Цхададзе продолжает свою работу в качестве главного тренера команды. Мы полностью уверены в его работе, он продолжит готовить команду к новому сезону», — сказал президент «Ордабасы» Нуржан Катаев.

«Позиция главного тренера основной команды “Ордабасы” остается неизменной и руководство полностью доверяет Кахаберу Джумберовичу в его работе», — сообщает пресс-служба шымкентского клуба.

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