Участник еврокубков от Казахстана выступил с заявлением по главному тренеру и «приходу» Стойлова
Шымкентский «Ордабасы» выступил с заявлением по ситуации с главным тренером команды.
Шымкентский «Ордабасы» выступил с заявлением по ситуации с главным тренером команды.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что нынешний наставник Кахабер Цхададзе может покинуть команду. В качестве его преемника назывался Станимир Стойлов, который оставит работу в сборной Казахстана.
«Кахабер Цхададзе продолжает свою работу в качестве главного тренера команды. Мы полностью уверены в его работе, он продолжит готовить команду к новому сезону», — сказал президент «Ордабасы» Нуржан Катаев.
«Позиция главного тренера основной команды “Ордабасы” остается неизменной и руководство полностью доверяет Кахаберу Джумберовичу в его работе», — сообщает