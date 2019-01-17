Текущие события
Футбол. Зарубежный
16.01
Генгам2
Ренн1
Футбол. Зарубежный
16.01
Тулуза2
Лион2
Футбол. Зарубежный
16.01
Ним1
Нант0
Футбол. Зарубежный
16.01
Монако1
Ницца1
Футбол. Зарубежный
16.01
Сент-Этьен2
Марсель1
Футбол. Зарубежный
18.01
Хоффенхайм
Бавария
Все события
Фоторепортажи
23Медосмотр «Локо» без легионеров. Тарасов стал врачом-телеведущим
16Буря в Израиле. Как Семин поругался с Коштиньей
14:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лидс» объявил о переходе вратаря «Реала» Касильи

Голкипер мадридского «Реала» Кико Касилья продолжит карьеру в «Лидс Юнайтед», сообщается на официальном сайте английского клуба.

Наверх
Источник: AP 2019

С 32-летним испанским голкипером заключено соглашение, рассчитанное на четыре с половиной сезона — до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что по условиям сделки «Лидс» получит Касилью бесплатно, несмотря на то что его контракт с «Реалом» был рассчитан до лета 2020 года. При этом англичане будут выплачивать испанцу тот же оклад, что и «сливочные».

В нынешнем сезоне Касилья не провёл ни одного матча за «Реал», не выдержав конкуренции с Кейлором Навасом и Тибо Куртуа. «Лидс» после 27 туров возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа, имея в активе 54 очка и на четыре очка опережая «Шеффилд Юнайтед».

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная жена вратаря "Ростова" показала откровенные фото!
Российского спортсмена довели до самоубийства!
Суперкубок в Саудовской Аравии атаковали больше, чем ЧМ в России
СМИ: «Зенит» намерен приобрести футболиста «Севильи»
Травля Логинова Фуркаду не помогла: итоги мужского спринта
Бьорндален: Логинов должен сказать всем, что сожалеет
Назад дороги нет. Головину нельзя возвращаться в Россию
Русский крушитель стал своим в США. Он отвоевал место в составе
Медведев рвется навстречу Джоковичу на Australian Open
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь