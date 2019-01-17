«Лидс» объявил о переходе вратаря «Реала» Касильи

С 32-летним испанским голкипером заключено соглашение, рассчитанное на четыре с половиной сезона — до лета 2023 года.



Ранее сообщалось, что по условиям сделки «Лидс» получит Касилью бесплатно, несмотря на то что его контракт с «Реалом» был рассчитан до лета 2020 года. При этом англичане будут выплачивать испанцу тот же оклад, что и «сливочные».



В нынешнем сезоне Касилья не провёл ни одного матча за «Реал», не выдержав конкуренции с Кейлором Навасом и Тибо Куртуа. «Лидс» после 27 туров возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа, имея в активе 54 очка и на четыре очка опережая «Шеффилд Юнайтед».