«Шпионил за всеми соперниками». Невероятная пресс-конференция Марсело Бьельсы

Источник: Спорт-Экспресс

Что случилось

Накануне главный тренер «Лидса» Марсело Бьельса собрал специальную пресс-конференцию. Так как до следующего матча оставалось несколько дней, поползли слухи, что тренер собирается объявить об уходе из клуба. И все из-за раскрывшегося шпионажа. Сотрудника «Лидс» задержала полиция, когда тот подсматривал за занятием «Дерби Каунти», который тренирует Фрэнк Лэмпард. Бьельса взял всю ответственность на себя, заявив, что в его карьере наблюдение за тренировками конкурентов — обычная практика.

Опасения, что на пресс-конференции тренер объявит об отставке, не подтвердились. Зато Бьельса еще раз оправдал свое прозвище El Loco — Сумасшедший. Он устроил для журналистов презентацию, и рассказал, зачем отправлял сотрудников шпионить, а также почему это нельзя считать незаконным.

О чем говорил Бьельса

«Я созвал пресс-конференцию, так как посчитал, что тема шпиона на тренировке “Дерби” займет слишком много времени на традиционном общении с прессой перед игрой против “Стоук Сити”. Не хотелось бы мешать эти две темы. Так что если вы позволите, объясню, что произошло», — так начал пресс-конференцию тренер.

Бьельса вкратце, за 66 минут, объяснил причины своего поступка и представил журналистам детальный анализ команды Фрэнка Лэмпарда, которую он обыграл 2:0 в прошлую пятницу. Оказывается, он и его помощники посмотрели 51 матч соперника, анализ каждой игры занял 4 часа.

«Не очень люблю говорить с прессой и рассказывать о своей работе. Но это объяснение довольно важное. Хотел бы рассказать, как работает мозг тренера, по крайне мере, такого, как я. В моем тренерском штабе 20 сотрудников. Эти люди создают объем информации. Он мне необходим. Почему мы все это делаем? Потому что чувствуем себя виноватыми, если работаем недостаточно много. Это позволяет не ощущать постоянного беспокойства, все время думаю, что я глупый», — сообщил тренер.

Бьельса признался, что он и его помощники посмотрели тренировки всех команд, против которых играли.

«Я просмотрел каждого соперника, видел их тренировки. Почему я посылал людей следить за тренировками? Потому что думал, это не нарушает ничьи права. Не считаю незаконным то, что я сделал. Смотреть за тренировками не запрещено, нет таких ограничений. Это не очень хорошая вещь, но это и не запрещено законом. Не думал, что эта тема вызовет такой резонанс.

Я единственный, кто в ответе за эту ситуацию. Клуб тут ни при чем. Многие меня уже осудили, заявили, что я поступил неэтично, нарушил правила честной игры. Поэтому хочу принести извинения «Дерби Каунти». Так как Лига открыла расследование в связи с моим поведением, хочу облегчить ей работу. Я предоставлю всю необходимую информацию. Понимаю, что меня могут ждать санкции. Фрэнк Лэмпард уже сказал, что не верит, что у меня были плохие намерения, но считает это нарушением правил честной игры. Что ж, буду адаптироваться к принципам английского футбола, — заявил Бьельса.

Как отреагировали в Англии

Местные газеты вышли с красочными заголовками на шпионскую тему. Например, The Telegraph сравнила Бьельсу с агентом 007, сделав заголовок, созвучный с одним из фильмов про Джеймса Бонда: «Живи и дай шпионить».

На тему Бонда пошутили и в Express: «Зовут Бьельса… Марсело Бьельса».