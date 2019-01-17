«Кайрат» крупно победил в первом матче под руководством 30-летнего тренера
Алматинский «Кайрат» победил талдыкорганский «Жетысу Б» в контрольном матче в рамках первого
Алматинский «Кайрат» победил талдыкорганский «Жетысу Б» в контрольном матче в рамках первого
Игра прошла сегодня, 17 января, на базе серебряного призера КПЛ и завершилась со счетом 4:0. Авторами голов у «Кайрата» стали защитники Ермек Куантаев и Александр Соколенко, хавбек Бауыржан Исламхан и форвард Самат Сарсенов.
Отметим, что «Жетысу Б» в прошлом сезоне занял пятое место из 12 клубов первой лиги, а для «Кайрата» этот матч стал первым под руководством нового главного тренера — 30-летнего белоруса Алексея Шпилевского.
Первый сбор «Кайрата» стартовал 5 января и продлится до 25-го числа. В начале февраля команда начнет второй УТС в Турции, где проведет пять контрольных игр.