Текущие события
Футбол. Зарубежный
16.01
Генгам2
Ренн1
Футбол. Зарубежный
16.01
Тулуза2
Лион2
Футбол. Зарубежный
16.01
Ним1
Нант0
Футбол. Зарубежный
16.01
Монако1
Ницца1
Футбол. Зарубежный
16.01
Сент-Этьен2
Марсель1
Футбол. Зарубежный
18.01
Хоффенхайм
Бавария
Все события
Фоторепортажи
12«Динамо» и Романцев. Как проходили сборы
11«Он был великий хоккеист, потому что человечище был могучий»
16:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» крупно победил в первом матче под руководством 30-летнего тренера

Алматинский «Кайрат» победил талдыкорганский «Жетысу Б» в контрольном матче в рамках первого учебно-тренировочного сбора, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Игра прошла сегодня, 17 января, на базе серебряного призера КПЛ и завершилась со счетом 4:0. Авторами голов у «Кайрата» стали защитники Ермек Куантаев и Александр Соколенко, хавбек Бауыржан Исламхан и форвард Самат Сарсенов.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Отметим, что «Жетысу Б» в прошлом сезоне занял пятое место из 12 клубов первой лиги, а для «Кайрата» этот матч стал первым под руководством нового главного тренера — 30-летнего белоруса Алексея Шпилевского.

Первый сбор «Кайрата» стартовал 5 января и продлится до 25-го числа. В начале февраля команда начнет второй УТС в Турции, где проведет пять контрольных игр.

Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Новый тренер сборной Казахстана озвучил условия контракта и план подготовки к отбору на Евро-2020
Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге
СМИ: «Зенит» намерен приобрести футболиста «Севильи»
Травля Логинова Фуркаду не помогла: итоги мужского спринта
Бьорндален: Логинов должен сказать всем, что сожалеет
«Барселоне» грозит исключение из Кубка Испании
Определены даты ответных матчей 1/4 финала Кубка России
Матч Australian Open не удалось перенести из-за помета чаек
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь