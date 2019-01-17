Текущие события
Футбол. Зарубежный
16.01
Генгам2
Ренн1
Футбол. Зарубежный
16.01
Тулуза2
Лион2
Футбол. Зарубежный
16.01
Ним1
Нант0
Футбол. Зарубежный
16.01
Монако1
Ницца1
Футбол. Зарубежный
16.01
Сент-Этьен2
Марсель1
Футбол. Зарубежный
18.01
Хоффенхайм
Бавария
Все события
Фоторепортажи
12«Динамо» и Романцев. Как проходили сборы
11«Он был великий хоккеист, потому что человечище был могучий»
16:51 (мск), источник: Р-Спорт

«Лейпциг» продлил контракт с защитником Ибраима Конате

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Немецкий футбольный клуб «Лейпциг» на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с защитником Ибраима Конате.

Наверх

Новое соглашение рассчитано до июня 2023 года.

В нынешнем сезоне 19-летний Конате сыграл за «Лейпциг» 24 матча в различных турнирах, забив в них 2 гола.

РБ Лейпциг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Медведева рассказала, в какой стране планирует жить
Кокорин отказался от пищи из СИЗО
Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге
СМИ: «Зенит» намерен приобрести футболиста «Севильи»
Травля Логинова Фуркаду не помогла: итоги мужского спринта
Бьорндален: Логинов должен сказать всем, что сожалеет
«Барселоне» грозит исключение из Кубка Испании
Определены даты ответных матчей 1/4 финала Кубка России
Матч Australian Open не удалось перенести из-за помета чаек
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь