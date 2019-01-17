«Лейпциг» продлил контракт с защитником Ибраима Конате
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Немецкий футбольный клуб «Лейпциг» на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с защитником Ибраима Конате.
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Немецкий футбольный клуб «Лейпциг» на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с защитником Ибраима Конате.
Новое соглашение рассчитано до июня 2023 года.
В нынешнем сезоне 19-летний Конате сыграл за «Лейпциг» 24 матча в различных турнирах, забив в них 2 гола.