Алексей Березин стал игроком «Ислочи»
Голкипер Алексей Березин подписал контракт с «Ислочью».
Голкипер Алексей Березин подписал контракт с «Ислочью».
25-летний вратарь является воспитанником казанского «Рубина».
Первый тренер — Виктор Владимирович Ворожейкин. В России выступал за «Рубин-2», «Рубин», смоленский «Днепр» и тульский «Арсенал».
Также поиграл за границей: в 2014 году за «Видзев» из Польши, а вторую половину сезона-2018 провел в могилевском «Днепре». За белорусский клуб сыграл 9 матчей, из них 3 — «на ноль».
Вызывался в юношескую сборную России, отмечает официальный сайт «Ислочи».