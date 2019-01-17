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17:37 (мск), источник: Прессбол

Алексей Березин стал игроком «Ислочи»

Голкипер Алексей Березин подписал контракт с «Ислочью».

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25-летний вратарь является воспитанником казанского «Рубина».

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Первый тренер — Виктор Владимирович Ворожейкин. В России выступал за «Рубин-2», «Рубин», смоленский «Днепр» и тульский «Арсенал».

Также поиграл за границей: в 2014 году за «Видзев» из Польши, а вторую половину сезона-2018 провел в могилевском «Днепре». За белорусский клуб сыграл 9 матчей, из них 3 — «на ноль».

Вызывался в юношескую сборную России, отмечает официальный сайт «Ислочи».

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