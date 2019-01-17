Скоулз: Моуринью спланировал уход из «Манчестер Юнайтед»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз считает, что Жозе Моуринью специально сделал так, чтобы руководство «красных дьяволов» уволило его с должности главного тренера команды.
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз считает, что Жозе Моуринью специально сделал так, чтобы руководство «красных дьяволов» уволило его с должности главного тренера команды.
«Я чувствовал, что Жозе не хочет оставаться в клубе. Он отлично всё спланировал. Его