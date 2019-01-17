Моуринью: Собираюсь продолжить работать на топ-уровне

«Хочу продолжить тренировать. Я ещё слишком молод. Нахожусь в футболе очень долго. Через несколько недель мне исполнится 56 лет, но я всё ещё слишком молод. Собираюсь остаться там, где должен, — в футболе топ-уровня. Именно там и собираюсь продолжить работать», — приводит слова Моуринью Sky Sports.