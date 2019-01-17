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19:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Моуринью: Собираюсь продолжить работать на топ-уровне

Португальский специалист Жозе Моуринью заявил, что пока не думает о завершении тренерской карьеры.

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Источник: Reuters

«Хочу продолжить тренировать. Я ещё слишком молод. Нахожусь в футболе очень долго. Через несколько недель мне исполнится 56 лет, но я всё ещё слишком молод. Собираюсь остаться там, где должен, — в футболе топ-уровня. Именно там и собираюсь продолжить работать», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

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Последним местом работы Жозе был «Манчестер Юнайтед», откуда его уволили в середине декабря 2018 года.

После ухода португальца команду до конца сезона возглавил Уле-Гуннар Сульшер.

До работы в «МЮ» Моуринью тренировал лондонский «Челси», мадридский «Реал», миланский «Интер», «Порту», «Униан Лейрию» и лиссабонскую «Бенфику».

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