«Атырау» уступил «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче
«Атырау» проиграл «СКА-Хабаровск» на сборах в Турции, сообщает Prosports.kz.
«Атырау» проиграл «СКА-Хабаровск» на сборах в Турции, сообщает Prosports.kz.
Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу российской команды, выступающей в ФНЛ — второй по силе дивизиону России.
Следующий матч «нефтяники» проведут 24 января против болгарского клуба «Монтана».
Напомним, что ранее «Атырау» минимально уступил «Ростову», где выступает казахстанский футболист Бахтияр Зайнутдинов.