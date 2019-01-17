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19:47 (мск), источник: Prosports.kz

«Атырау» уступил «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче

«Атырау» проиграл «СКА-Хабаровск» на сборах в Турции, сообщает Prosports.kz.

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Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу российской команды, выступающей в ФНЛ — второй по силе дивизиону России.

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Следующий матч «нефтяники» проведут 24 января против болгарского клуба «Монтана».

Напомним, что ранее «Атырау» минимально уступил «Ростову», где выступает казахстанский футболист Бахтияр Зайнутдинов.

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