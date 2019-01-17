Топ-клубы отдают десятки миллионов за молодых ноунеймов. «Реал», МЮ в списке

Источник: AP 2019

Все слышали о громких трансферах, которые были немыслимы ещё пару лет назад. 80 млн евро за центрального защитника, 80 млн за вратаря — это новые суммы. Но изменились и трансферы, о которых почти не говорят. Переходы молодых талантов, у которых минимальный опыт выступления во взрослом футболе, сейчас тоже стоят дорого.

«Чемпионат» собрал несколько игроков, которые поменяли команду за последние полгода, во время летнего и зимнего трансферных окон. Минимальная стоимость — 15 млн евро. Даже если такой футболист не заиграет, его можно продать с минимальными потерями. Кроме того, при таком возрасте новичков у клубов впереди есть несколько лет, чтобы юниор всё-таки проявил себя и в конце концов отбил затраты.

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1. Браим Диас, 19 лет

В «Реал», 18 млн евро

Талантливый воспитанник «Манчестер Сити» в прошлом сезоне тренировался с основной командой и несколько раз выходил на замену в АПЛ. В текущем сезоне он трижды выходил в старте в Кубке лиги. Но, конечно, всерьёз претендовать на основу в матчах АПЛ атакующий полузащитник ещё не мог. Конкуренция в составе «Сити» слишком высока. В этот момент игрок получил предложение «Реала» и не колебался. «К сожалению, ему не хватило терпения», — сокрушался после сделки Хосеп Гвардиола. А «Реал» продолжает скупку молодых талантов с минимальным опытов игры во взрослом футболе. Вы знаете, о ком ещё идёт речь.

2. Винисиус Жуниор, 18 лет

В «Реал», 60 млн евро

Договорённость о трансфере между «Реалом» и «Фламенго» была ещё раньше, в 2017 году, но стороны ждали, пока Винисиус будет готов к Испании. Летом 2018 решили, что он готов. Безумные 60 млн евро за форварда, который в чемпионате Бразилии забил меньше 10 голов. С другой стороны, к 18 годам трудно забить больше. Жуниор попал в «Реал» в трудный период, когда команде не хватает лидера на поле. Он им не стал, но талант бразильца очевиден.

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3. Паулиньо, 18 лет

В «Байер», 18 млн евро

Вингер «Васко да Гама» провёл в чемпионате Бразилии всего год, прежде чем попал в Европу. В «Васко» он не был основным, выходя на замену забил четыре гола. В Бундеслиге тоже пока выходит на замену. Зато в Лиге Европы иногда появляется в старте и уже забил первый гол. Правоногий игрок действует не левом фланге, откуда часто смещается в центр, чтобы пробить по воротам.

4. Уильям Жеббель, 17 лет

В «Монако», 20 млн евро

«Монако» заработал за последние пару лет столько, что мог бы купить «Барселону», а вместо этого покупал юных талантов. Слишком юных, как оказалось. Жеббель, как и большинство других новичков, оказался не готов давать результат. Но он моложе всех: ему только 17 лет, поэтому трансфер точно нет смысла раньше времени записывать в неудачные. Пока форвард сыграл в чемпионате Франции всего семь минут.

5. Матеус Кунья, 19 лет

В «БР Лейпциг», 15 млн евро

Бразильский форвард отыграл целый сезон в «Сьоне», прежде чем получил приглашение от «Лейпцига». В 18 лет он неплохо себя проявил в чемпионате Швейцарии: забил 10 голов, был игроком стартового состава.

В Германии он получил время на адаптацию: чаще выходит на замену, в Бундеслиге особенно. Но он уже неплохо себя проявляет, и успел забить три гола на групповом этапе Лиги Европы.

Кунья не слишком хорош в игре в пас, но он умело выбирает позицию и часто бьёт. Задатки хорошего форварда точно есть.

6. Диого Далот, 19 лет

В «Манчестер Юнайтед», 22 млн евро

Среди других трансферов юных игроков в серьёзные европейские клубы Далот стоит особняком. Летом Жозе Моуринью просил защитников не на перспективу — ему нужны были готовые игроки, сильнее тех, что были в команде. Но он получил только Далота, у которого на тот момент было всего шесть матчей в высшей лиги Португалии.

К Далоту никаких вопросов: это талантливый защитник, который уже сейчас неплохо подключается к атакам и успевает вернуться в защиту. Но он вряд ли сильнее Янга, Валенсии и Шоу. Трансфер на перспективу. И за большие деньги, учитывая, что речь о защитнике.

7. Леонардо Балерди, 19 лет

В «Боруссию Д», 15 млн евро

Ещё один трансфер, который трудно объяснить. Разве что скауты Дортмунда разглядели что-то, чего не увидели даже в родном клубе Балерди. Он попал в основу «Боки Хуниорс» всего полгода назад из молодёжной команды, за полгода сыграл пять матчей. Этого оказалось достаточно, чтобы получить приглашение из Германии. Что ж, странно, но в «Боруссии» умеют находить таланты. Вероятно, имя этого молодого центрального защитника скоро станет намного известнее.

8. Лукас Пакета, 21 год

В «Милан», 35 млн евро

Пакета уже 21 год — он постарше остальных участников подборки. Но он никогда не играл в Европе и не считался в Бразилии вундеркиндом: не имел места в основе до 20 лет, полностью отыграл в высшей лиге Бразилии только один сезон.