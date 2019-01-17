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22:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Гаттузо получил дисквалификацию на одну игру за поведение в матче с «Ювентусом»

Итальянская федерация футбола (FIGC) дисквалифицировала главного тренера «Милана» Дженнаро Гаттузо на одну игру за агрессивное поведение в матче за Суперкубок Италии с туринским «Ювентусом» (0:1).

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Источник: AFP 2019
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Сообщается, что Гаттузо угрожал арбитру в конце встречи, а также оскорбил его перед церемонией награждения.

Таким образом, главный тренер «Милана» пропустит игру 20-го тура итальянской Серии А с «Дженоа», которая состоится в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» 21 января. В матче также не примут участия защитник Алессио Романьоли (перебор жёлтых карточек) и хавбек Франк Кессье (прямая красная карточка).

«Милан», набрав 31 очко, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В 19 встречах команда Гаттузо одержала 8 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения.

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