Гаттузо получил дисквалификацию на одну игру за поведение в матче с «Ювентусом»

Сообщается, что Гаттузо угрожал арбитру в конце встречи, а также оскорбил его перед церемонией награждения.
Таким образом, главный тренер «Милана» пропустит игру 20-го тура итальянской Серии А с «Дженоа», которая состоится в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» 21 января. В матче также не примут участия защитник Алессио Романьоли (перебор жёлтых карточек) и хавбек Франк Кессье (прямая красная карточка).
«Милан», набрав 31 очко, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В 19 встречах команда Гаттузо одержала 8 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения.