Гаттузо получил дисквалификацию на одну игру за поведение в матче с «Ювентусом»

Источник: AFP 2019

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Сообщается, что Гаттузо угрожал арбитру в конце встречи, а также оскорбил его перед церемонией награждения.

Таким образом, главный тренер «Милана» пропустит игру 20-го тура итальянской Серии А с «Дженоа», которая состоится в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» 21 января. В матче также не примут участия защитник Алессио Романьоли (перебор жёлтых карточек) и хавбек Франк Кессье (прямая красная карточка).