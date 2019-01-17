Президент «Леванте» объявил, что клуб подаст жалобу на «Барселону»

Источник: AFP 2019

Сегодня в Федерации футбола Испании подтвердили, что «Барселона» не должна была задействовать защитника Хуана Мовилье в первом гостевом матче с «Леванте» (1:2) в связи с тем, что игрок должен был отбыть дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек в матчах за вторую команду клуба.

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«Это непростая ситуация. Мы являемся людьми из спорта и любим добиваться побед непосредственно на футбольном поле. Однако собираемся подать жалобу в федерацию, несмотря на то, как сложится ответный матч», — цитирует Каталана Marca.

Отмечается, что, несмотря на просроченный период для подачи подобной жалобы, юридический отдел «Леванте» внимательно изучил дело и намерен отстаивать свои права.