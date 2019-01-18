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00:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тоттенхэм» отказался платить € 44 млн «Барселоне» за Малкома

Руководство каталонской «Барселоны» продолжает вести переговоры с «Тоттенхэм Хотспур» о трансфере полузащитника Малкома. Первоначальное требование сине-гранатовых составляло € 44 млн, сообщает The Independent.

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Источник: Reuters
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Лондонский клуб не согласился платить такую сумму за 21-летнего игрока, но не вышел из переговоров.

Ранее стало известно, что «Тоттенхэм», скорее всего, арендует Малкома до конца нынешнего сезона с обязательством последующего выкупа. На хавбека также претендует китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд», готовый заплатить «Барселоне» € 50 млн.

В нынешнем сезоне Малком принял участие в пяти матчах испанской Примеры. Бразилец провёл на поле 97 минут и не отметился голами или результативными передачами.

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