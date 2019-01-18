«Барселона» разгромила «Леванте» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Футболисты «Барселоны» разгромили «Леванте» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании и обеспечили себе выход в ¼ финала по сумме двух матчей.
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Футболисты «Барселоны» разгромили «Леванте» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании и обеспечили себе выход в ¼ финала по сумме двух матчей.
Встреча, прошедшая в четверг в Барселоне на «Камп Ноу», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Усман Дембеле (30-я и 31-я минуты), еще один мяч забил Лионель Месси (54).
В первом матче, прошедшем 10 января в Валенсии, «Леванте» одержал победу со счетом 2:1.
Ранее в четверг в СМИ появилась информация, что «Барселона» может не сыграть в четвертьфинале Кубка Испании, так как нарушила регламент турнира в первой встрече 1/8 финала. По сообщению El Mundo, игравший в том матче защитник Чуми не имел права выходить на поле
Президент «Леванте» Кико Каталан, которого цитирует Marca, перед ответным матчем с «Барселоной» заявил, что вне зависимости от итогового исхода клуб в пятницу подаст жалобу на «сине-гранатовых» по данному инциденту.