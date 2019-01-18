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09:22 (мск), источник: Р-Спорт

«Барселона» разгромила «Леванте» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Футболисты «Барселоны» разгромили «Леванте» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании и обеспечили себе выход в ¼ финала по сумме двух матчей.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в четверг в Барселоне на «Камп Ноу», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Усман Дембеле (30-я и 31-я минуты), еще один мяч забил Лионель Месси (54).

В первом матче, прошедшем 10 января в Валенсии, «Леванте» одержал победу со счетом 2:1.

Ранее в четверг в СМИ появилась информация, что «Барселона» может не сыграть в четвертьфинале Кубка Испании, так как нарушила регламент турнира в первой встрече 1/8 финала. По сообщению El Mundo, игравший в том матче защитник Чуми не имел права выходить на поле из-за неотбытой дисквалификации, полученной во время выступлений за вторую команду «сине-гранатовых».

Президент «Леванте» Кико Каталан, которого цитирует Marca, перед ответным матчем с «Барселоной» заявил, что вне зависимости от итогового исхода клуб в пятницу подаст жалобу на «сине-гранатовых» по данному инциденту.

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