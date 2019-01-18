Вальверде: «Барселона» знала о дисквалификации Мовильи

Источник: AP 2019

В Федерации футбола Испании подтвердили, что «Барселона» не должна была задействовать защитника Хуана Мовилью в первом гостевом матче 1/8 финала Кубка Испании с «Леванте» (1:2) в связи с тем, что игрок ещё не отбыл дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек в матчах за вторую команду клуба.

«У нас нет никаких сомнений в отношении ситуации с Мовильей. Ни до того матча, ни во время, ни после него. Мы должны быть допущены до жеребьёвки, потому что уверены, что сделали всё в рамках правил.