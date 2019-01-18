В 2017 году на зарплаты игрокам «Реал» потратил € 406 млн
По данным из сравнительного отчёта УЕФ Аза 2017 финансовый год мадридский «Реал» потратил больше всех средств среди европейских клубов на зарплату игрокам, сообщает Goal.
По данным из сравнительного отчёта УЕФ Аза 2017 финансовый год мадридский «Реал» потратил больше всех средств среди европейских клубов на зарплату игрокам, сообщает Goal.
Наибольшее представительство имеет АПЛ — девять клубов.
1. «Реал» — € 406 млн. Процент роста зарплат за год: +32%
2. «Барселона» — € 378 млн, +2%
3. «Манчестер Сити» — € 334 млн, +14%
4. «Манчестер Юнайтед» — € 306 млн, -5%
5. «Бавария» — € 276 млн, +2%
6. «Пари Сен-Жермен» — € 272 млн, -7%
7. «Ювентус» — € 264 млн, +19%
8. «Челси» — € 256 млн, -14%
9. «Ливерпуль» — € 244 млн, -13%
10. «Арсенал» — € 234 млн, -11%
11. «Боруссия» Д — € 178 млн, +27%
12. «Атлетико» — € 178 млн, +30%
13. «Интер» — € 155 млн, +22%
14. «Тоттенхэм» — € 148 млн, +6%
15. «Рома» — € 145 млн, -7%
16. «Вольфсбург» — € 139 млн, +4%
17. «Кристал Пэлас» — € 133 млн, +22%
18. «Лестер Сити» — € 132 млн, +22%
19. «Саутгемптон» — € 131 млн, +15%
20. «Милан» — € 128 млн, -20%