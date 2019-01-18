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09:38 (мск), источник: Чемпионат.com

В 2017 году на зарплаты игрокам «Реал» потратил € 406 млн

По данным из сравнительного отчёта УЕФ Аза 2017 финансовый год мадридский «Реал» потратил больше всех средств среди европейских клубов на зарплату игрокам, сообщает Goal.

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Источник: Reuters

Наибольшее представительство имеет АПЛ — девять клубов.

1. «Реал» — € 406 млн. Процент роста зарплат за год: +32%
2. «Барселона» — € 378 млн, +2%
3. «Манчестер Сити» — € 334 млн, +14%
4. «Манчестер Юнайтед» — € 306 млн, -5%
5. «Бавария» — € 276 млн, +2%
6. «Пари Сен-Жермен» — € 272 млн, -7%
7. «Ювентус» — € 264 млн, +19%
8. «Челси» — € 256 млн, -14%
9. «Ливерпуль» — € 244 млн, -13%
10. «Арсенал» — € 234 млн, -11%
11. «Боруссия» Д — € 178 млн, +27%
12. «Атлетико» — € 178 млн, +30%
13. «Интер» — € 155 млн, +22%
14. «Тоттенхэм» — € 148 млн, +6%
15. «Рома» — € 145 млн, -7%
16. «Вольфсбург» — € 139 млн, +4%
17. «Кристал Пэлас» — € 133 млн, +22%
18. «Лестер Сити» — € 132 млн, +22%
19. «Саутгемптон» — € 131 млн, +15%
20. «Милан» — € 128 млн, -20%

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