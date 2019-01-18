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10:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Игроки «МЮ» хотят, чтобы Сульшер остался в команде на следующий сезон

Футболисты и тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» выразили желание, чтобы Уле-Гуннар Сульшер остался на посту главного тренера команды и на следующий сезон, сообщает Daily Mail.

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Источник: AP 2019

Напомним, что по договору с «Мольде» 45-летний специалист будет тренировать манкунианцев до мая 2019 года, после чего вернётся в расположение норвежской команды.

После шести побед в шести матчах игроки «Манчестер Юнайтед» считают, что Сульшер привнёс в игру команды свежесть на фоне бывшего главного тренера Жозе Моуринью. По информации издания, тренерам команды Майклу Кэррику и Кирану Маккенне также нравится работать в штабе с Сульшером.

После 22 туров манкунианцы занимают в турнирной таблице чемпионата Англии шестое место.

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