Володько: В России много разговоров про политику, в Беларуси такого нет
Защитник тульского «Арсенала» Максим Володько, недавно перешедший в клуб из БАТЭ, рассказал об отличиях в жизни в России и Беларуси.
Защитник тульского «Арсенала» Максим Володько, недавно перешедший в клуб из БАТЭ, рассказал об отличиях в жизни в России и Беларуси.
«Тут Комиссаренко (известный белорусский комик. — Прим. “Чемпионата”) выступал
У нас это просто даже не обсуждается. Это в России все эти разговоры про политику, а в Беларуси ты за месяц можешь не услышать фамилию Лукашенко. Качество жизни? Ну это тоже зависит от того, сколько человек получает. Если он получает двести долларов в месяц, конечно, ему Лукашенко не нравится», — сказал Володько в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.