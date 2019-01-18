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12:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Володько: В России много разговоров про политику, в Беларуси такого нет

Защитник тульского «Арсенала» Максим Володько, недавно перешедший в клуб из БАТЭ, рассказал об отличиях в жизни в России и Беларуси.

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«Тут Комиссаренко (известный белорусский комик. — Прим. “Чемпионата”) выступал как-то в Минске, шутканул про Лукашенко. Пошли разговоры, что больше не пустят его в страну. Голос, кажется, спародировал. Поэтому лучше не стоит лишний раз привлекать внимание (смеётся).

У нас это просто даже не обсуждается. Это в России все эти разговоры про политику, а в Беларуси ты за месяц можешь не услышать фамилию Лукашенко. Качество жизни? Ну это тоже зависит от того, сколько человек получает. Если он получает двести долларов в месяц, конечно, ему Лукашенко не нравится», — сказал Володько в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.

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