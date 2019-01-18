Казахстан вошел в ТОП-3 самых прогрессирующих чемпионатов Европы по итогам десятилетия

По данным, предоставленными УЕФА, казахстанская премьер-лига добилась ощутимого прогресса в таблице коэффициентов УЕФА в период с 2007 по 2017 года. Казахстан, занимавший 45-е место, поднялся на 16 строчек и расположился на 29-й позиции.

Аналогичный результат показал Азербайджан, совершивший скачок с 42-го на 26-е место. Самый качественный подъем на счету Беларуси, которая поднялась на 21 строчку и завершила цикл на 19-м месте.

Самый заметный регресс случился с Литвой, которая за десятилетие опустилась с 33-й на 48-ю позицию. Шотландия опустилась на 12 мест, а Румыния, Болгария и Латвия — на десять строчек.

Отметим, что в данный момент чемпионат Казахстана занимает уже 24-ю строчку в таблице коэффициентов УЕФА, опережая на две позиции Азербайджан.