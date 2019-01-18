Казахстан вошел в ТОП-3 самых прогрессирующих чемпионатов Европы по итогам десятилетия
Казахстанская
Казахстанская
По данным, предоставленными УЕФА, казахстанская
Аналогичный результат показал Азербайджан, совершивший скачок с 42-го на 26-е место. Самый качественный подъем на счету Беларуси, которая поднялась на 21 строчку и завершила цикл на 19-м месте.
Самый заметный регресс случился с Литвой, которая за десятилетие опустилась с 33-й на 48-ю позицию. Шотландия опустилась на 12 мест, а Румыния, Болгария и Латвия — на десять строчек.
Отметим, что в данный момент чемпионат Казахстана занимает уже 24-ю строчку в таблице коэффициентов УЕФА, опережая на две позиции Азербайджан.
Большая заслуга в успехе Казахстана заключается в успешном выступлении чемпиона страны в еврокубках. «Астана» трижды принимала участие в групповом раунде Лиги Европы, а также на групповой стадии Лиги чемпионов. Кроме этого, в прошлом году столичный коллектив впервые в истории пробился в весеннюю стадию еврокубков, где уступил португальскому «Спортингу».