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15:13 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан вошел в ТОП-3 самых прогрессирующих чемпионатов Европы по итогам десятилетия

Казахстанская премьер-лига вошла в ТОП-3 самых прогрессирующих футбольных чемпионатов в Европе, сообщает UEFA.com.

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По данным, предоставленными УЕФА, казахстанская премьер-лига добилась ощутимого прогресса в таблице коэффициентов УЕФА в период с 2007 по 2017 года. Казахстан, занимавший 45-е место, поднялся на 16 строчек и расположился на 29-й позиции.

Аналогичный результат показал Азербайджан, совершивший скачок с 42-го на 26-е место. Самый качественный подъем на счету Беларуси, которая поднялась на 21 строчку и завершила цикл на 19-м месте.

Самый заметный регресс случился с Литвой, которая за десятилетие опустилась с 33-й на 48-ю позицию. Шотландия опустилась на 12 мест, а Румыния, Болгария и Латвия — на десять строчек.

Отметим, что в данный момент чемпионат Казахстана занимает уже 24-ю строчку в таблице коэффициентов УЕФА, опережая на две позиции Азербайджан.

Большая заслуга в успехе Казахстана заключается в успешном выступлении чемпиона страны в еврокубках. «Астана» трижды принимала участие в групповом раунде Лиги Европы, а также на групповой стадии Лиги чемпионов. Кроме этого, в прошлом году столичный коллектив впервые в истории пробился в весеннюю стадию еврокубков, где уступил португальскому «Спортингу».

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