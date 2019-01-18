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15:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Леванте» подал жалобу на «Барселону»

«Леванте» подал официальную жалобу в Федерацию футбола Испании по итогам первого матча 1/8 Кубка страны против «Барселоны» (2:1), информирует пресс-служба клуба.

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Источник: AP 2019

Как отмечается, каталонцы нарушили регламент, задействовав защитника Хуана Мовилье. Последний должен был отбывать дисквалификацию из-за перебора желтых карточек в матчах за вторую команду клуба.

Напомним, что в ответном матче «Барселона» на своем поле обыграла «Леванте» со счетом 3:0.

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