«Леванте» подал жалобу на «Барселону»
«Леванте» подал официальную жалобу в Федерацию футбола Испании по итогам первого матча 1/8 Кубка страны против «Барселоны» (2:1), информирует
«Леванте» подал официальную жалобу в Федерацию футбола Испании по итогам первого матча 1/8 Кубка страны против «Барселоны» (2:1), информирует
Как отмечается, каталонцы нарушили регламент, задействовав защитника Хуана Мовилье. Последний должен был отбывать дисквалификацию
Напомним, что в ответном матче «Барселона» на своем поле обыграла «Леванте» со счетом 3:0.