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15:32 (мск), источник: Vesti.kz

ПФЛК объявила дату Суперкубка Казахстана и первого тура КПЛ-2019

В Астане состоялось Общее собрание членов Профессиональной футбольной лиги Казахстана.

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Мероприятие, в ходе которого представители клубов и Администрация Лиги обсудили ряд тем, касающихся футбольного сезона 2019 года, впервые прошло в стенах «Дома Футбола».

Перед началом собрания экскурсию по новому многофункциональному Национальному футбольному комплексу и крытому манежу для гостей провел Генеральный секретарь Казахстанской Федерации футбола Азамат Айтхожин.

Программа заседания стартовала с утверждения итогов соревнований, проведенных Лигой в сезоне 2018 года, Технического Регламента ПФЛК сезона 2019 года и официального мяча нового футбольного сезона — продукта компании Adidas «Conext 19».

Члены ПФЛК согласовали создание в структуре футбольного клуба «Ордабасы» команды Первой Лиги и ее включение в состав участников сезона-2019.

Также были рассмотрены обращения об участии в Первенстве Второй лиги сезона-2019 от команды СДЮШОР № 8 г. Астана, команды «Арыс» и молодежного состава ФК «Академия Оңтүстік», основная команда которого получила повышение в классе — участие в Первой лиге.

Руководители отечественных клубов утвердили обладателя ежегодного приза памяти Серика Жейлитбаева, который присуждается действующим игрокам, проведшим на момент окончания сезона наибольшее число матчей в Чемпионатах Казахстана. По итогам 2018 года на получение приза был номинирован полузащитник «Кайсара» Максат Байжанов.

С представителями клубов согласованы некоторые поправки в проектах Регламентов соревнований 2019 года и структура календаря матчей Премьер-лиги. Планируется, что новый сезон возьмет свой старт 3 марта с матча за Суперкубок Республики Казахстан, в котором встретятся «Астана» и «Кайрат». Матчи первого тура Чемпионата Казахстана-2019 будут сыграны 10—11 марта. Жеребьевка календаря матчей Премьер-лиги состоится в феврале.

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